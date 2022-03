Kaos na upravnih enotah: to je razlog, da boste dolgo čakali na nov osebni dokument

Že pred dnevi smo pisali o dolgih čakalnih dobah na nekaterih upravtem, da je na nekaterih upravnih enotah potrebno zelo dolgo čakati na termin za urejanje osebnih dokumentov. Čeprav na večini upravnih enot naročanje na termine ni več potrebno, pa to še vedno velja na Upravni enoti Ljubljana, zaradi povečanega obsega dela.

Bralec nas je opozoril, da je za termin za pridobitev osebne izkaznice v poslovalnici Tobačna čakati kar 38 dni, če bi poskusil na Igu, pa kar 67! Za pojasnila smo poprosili Upravno enoto Ljubljana, od koder so nam odgovorili, da so že v začetku januarja 2022 opozorili, da bodo letos zaradi 10-letnega obdobja menjave dokumentov čakalne dobe vedno večje. »Veliko ljudem je osebna izkaznica potekla, a ker je zakon o osebni izkaznici podaljšal veljavnost starih do 27.3.2022, a le za identifikacijo znotraj Slovenije, so se odločili počakati za izdajo nove, ki se bo pričela izdajati 28.3.2022,« so pojasnili in dodali, da je posameznikov, ki jim je v letu 2021 potekla osebna izkaznica, a je niso zamenjali, kar 130.000, to dejstvo pa seveda povzroča še daljše čakalne dobe pri naročanju.

Zapisali so še, da na UE Ljubljana v času naročanja opravijo od 800 do 1200 upravnih zadev dnevno, enako kot pred naročanjem. V začetku aprila pa sicer načrtujejo odprtje šestih novih okenc in ocenjujejo, d bi lahko sprejeli 1500 novih strank. »V tem trenutku se želi dnevno naročiti približno 4000 strank na dan, po 1. aprilu pa pričakujemo še večje število ljudi, ki bodo želeli opraviti storitev,« so pojasnili.

Na krajevnih uradih UE Ljubljana je čas čakanja še nekoliko daljpi, ker so do konca meseca odprti vsak drugi in četrti torek oziroma četrtek. »Od 4. aprila dalje bodo uradne ure 1x tedensko, kar bo tudi skrajšalo čakalno dobo. Stranke na KU, ki so bile naročene pred določitvijo novih uradnih ur, smo že obvestili in jim določili nov termin, ki je vsaj 14 dni prej kot je bil predhodno. Izjema je KU Medvode, ki bo imel uradne ure zdaj vsak dan.«​

Če se komu z dokumenti zelo mudi, se sicer brez težav obrne na kakšno drugo upravno enoto, kjer ni čakalnih dob. Opozarjajo pa, da pri menjavi osebne izkaznice ali potnega lista, stranke ne dobijo potrdila za vmesni čas, do izdaje novega dokumenta, kot za vozniško dovoljenje. »V medijih nenehno opozarjamo, naj stranke pravočasno preverijo kdaj jim dokumenti potečejo in se pravočasno naročijo. V obdobju množične menjave dokumentov je temu primerna tudi zasedenost terminov na UE in dejstva, da stranke iz danes na jutri ne morejo izdelati dokumenta, kar se pogosto dogaja v mesecu juniju, ko stranke ugotovijo, da jim je dokument potekel.«

Čakalne dobe na spletni strani so drugačne kot v aplikaciji

Bralec pa nas je opozoril tudi, da podatki v tabeli o čakalnih dobah, objavljeni na vladni spletni strani, ne odražajo dejanskega stanja. V tabeli denimo za Upravno enoto Vrhnika piše, da je čakalna doba 10 dni, sam pa je na tej upravni enoti dobil podatek, da lahko osebni dokument ureja šele čez tri tedne. Podobno je tudi z UE Ljubljana. V tabeli je zapisano, da je čakalna doba 26 dni. Če pa se želiš prijaviti na terimn prek spleta, pa je čakalne dobe 35 dni.

Za pojasnila smo poprosili ministrstvo za javno upravo, od koder so nam odgovorili, da so, z namenom, da bi stranke hitro in enostavno prišle do informacije, kje lahko najhitreje uredijo katero od najpogostejših upravnih storitev, junija 2021 na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in vseh 58 upravnih enot začeli objavljati podatke o čakalnih dobah. »Čakalne dobe v delovnih dneh so objavljene za štiri najpogostejše upravne storitve, za katere ni predpisana krajevna pristojnost in jo zato posameznik lahko opravi na kateri koli upravni enoti v Sloveniji (izdaja osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega dovoljenja, elektronske identitete smsPass/SI-GENCA).«

»Čakalne dobe se seveda spreminjajo, zato je bila v ta namen pripravljena posebna aplikacija, v katero upravne enote same vnašajo podatke o čakalnih dobah in s tem same skrbijo za ažurnost podatkov. Aplikacijo na Ministrstvu za javno upravo osvežimo vsak dan do 10. ure dopoldan in takrat so prikazani zadnji podatki, ki so jih v aplikacijo vnesle upravne enote,« so pojasnili.

Da bi sistem naročanja poenostavili in razbremenili zaposlene, pa so letos vzpostavili še sistem UeNaročanje s klicnim centrom in možnostjo spletnega naročanja za UE Ljubljana, Litija in Logatec. »Ob tem opozarjamo, da gre v prvem primeru za čakalne dobe v delovnih dneh (torej brez sobot, nedelj in praznikov), medtem ko sistem za spletno naročanje (UeNaročanje) upošteva vse dni v tednu,« so sporočili z ministrstva.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.