Bralec jezen in razočaran: potrebuje novi osebni dokument, a se je zataknilo

Na nas se je obrnil bralec Jasmin iz Ljubljane, ki mu v kratkem poteče potni list, a se nikakor ne more naročiti na termin na upravni enoti (UE), da bi podaljšal veljavnost novega dokumenta. Zaradi preprečevanja okužb s covidom 19 je na upravnih enotah še vedno potrebno predhodno naročanje strank. Bralec je ob 8. uri začel klicati na telefonsko številko upravne enote. Vseskozi je bil četrti v vrsti, potrpežljivo čakal 40 minut, od tega pol ure prvi v čakalni vrsti. Na koncu pa se ni oglasil nihče. »Sem jezen in razočaran,« je napisal.

Klical je na številko 01 306 3005, a kot smo izvedeli, to ni prava številka klicnega centra za naročanje, temveč klic v oddelek, kjer pa ga niti ne bi mogli naročiti na termin.

Kam poklicati?

Upravne enote Ljubljana imajo hudo gnečo tudi na telefonskih centralah. Med drugim tudi, ker bi letos v Sloveniji potekla veljavnost več kot 660.000 osebnim izkaznicam in 240.000 potnim listom. Kot pojasnjujejo, se je povečalo tudi število postopkov (5400) v zvezi z ugotavljanjem prebivališč. V začetku leta so, da bi se izognili telefonskemu naročanju, ponosno predstavili aplikacijo za naročanje, a ker so ugotovili sistemske napake, so jo ukinili. Kdaj bo aplikacija na voljo, ne vedo, a upajo, da v »najkrajšem možnem času«.

Tako državljanom, ki potrebujejo novi osebni dokument, ne preostane drugega, kot da potrpežljivo čakajo na vrsto v klicnem centru. To je tudi edina opcija, prek katere se stranke lahko naročijo. V Ljubljani je ta številka za naročanje na storitve na UE Ljubljana 01 828 1690 in za storitve na krajevnih uradih UE Ljubljana 01 828 1694.

Če bo kdo prišel na UE in brez termina čakal v vrsti, mu ne bo preostalo drugega, kot da se praznih rok vrne domov. Kot pojasnjujejo, ima varnostna služba seznam vseh naročenih strank, in če jih ni na seznamu, jih obvesti, da se morajo naročiti.

Nasvet, ki ga je vredno upoštevati

Dnevno UE Ljubljana obišče 800 do 1250 ljudi, število klicev, ki jih sprejmejo, pa je preko 2500. Ker bo letos še večji porast teh številk, kličoče prosijo za potrpežljivost in za to, da naj raje večkrat pokličejo na zgoraj omenjeni številki.

Vsekakor pa se je dobro opremiti tudi z informacijo, da se lahko za vse storitve, ki niso v krajevni pristojnosti (potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje,…) stranke naročijo na kateri koli drugi upravni enoti v Sloveniji.

Ponekod, kjer so kraji manjši, je tudi gneča na okencih manjša. Hkrati pa pri UE Ljubljana opažajo, da se dnevni delovni migranti raje odločajo za izdelovanje dokumenta v mestu, kjer so zaposleni, kot pa v svojem kraju.

