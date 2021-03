Družini, ki je protestirala, policisti spisali kazen?!

Spletna omrežja so odlično orodje za povezovanje ljudi. A nekateri to možnost hitrega razširjanja novic izkoriščajo tudi za razpečevanje neresnic. Prav zato je dobro vsako zadevo tudi preveriti in se ne takoj razburjati.



Bralci ste nas opozorili na zapis na facebooku, v katerem je bilo navedeno, da je ruski par 23. januarja letos pred ruskim veleposlaništvom držal manjši transparent. Policija naj bi ju popisala in oglobila, saj da je zbiranje prepovedano. Policistom sta, tako je zapisano, pojasnila, da sta družina in da le izražata lastno mnenje, nakar naj bi jima bilo rečeno, da če se bosta prepirala z njimi, bosta dobila še eno kazen.



Pri Policijski upravi Ljubljana smo zadevo preverili, odgovor pa objavljamo v celoti (nelektorirano): »Policisti Policijske uprave Ljubljana so dne 23.1.2021 zaznali zbiranje pred veleposlaništvom v Ljubljani. Pri tem so ugotovili več kršitev Zakona o nalezljivih boleznih, ter vse udeležence zbiranja večkrat opozorili, da je zbiranje prepovedano, ter da naj kraj zapustijo. Kraja nista zapustili le dve osebi, ki ukazov policistov nista upoštevali in na kraju vztrajali, zato je bil eni osebi izdan plačilni nalog, zoper drugo pa je bil podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. V obeh primerih je šlo za kršitev Zakona o nalezljivih boleznih, ter neupoštevanje ukazov policistov.«



V sorodstvena razmerja se policija v odgovoru ni spuščala.



