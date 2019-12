Moški na Viču potrkal na vrata in hotel denar

Bralka Tanja se je oglasila z zgodbo, s katero želi naše bralce opozoriti, da ne bodo nasedli podobnim prevarantom, kot je bil tisti, ki je prejšnji teden na območju Viča, kjer naša bralka živi, pretental kar nekaj ljudi. Urejen starejši gospod je hodil od vhoda do vhoda in prosil za denar, češ da ga zbirajo za v prometni nesreči poškodovanega soseda iz naselja, ki da je pristal na invalidskem vozičku. Ker je na vsakem vhodu povedal malce drugačno zgodbo, so prebivalci naselja hitro posumili, da nekaj ni v redu. Nekaj dni kasneje je moški ponovno pozvonil na ena izmed vrat, kjer pa so ga zadržali in poklicali policijo. Plačal polovičko in odkorakal Policisti so povedali, da je moški stari znanec policije. Oglobili so ga za 104 evre, potem ko je plačal polovičko, pa so ga izpustili, nad čimer je bila bralka začudena, saj je po njenem mnenju moški skušal ogoljufati večje število ljudi, nekateri so mo dali tudi po 20 evrov.



Pri PU Ljubljana so nam pojasnili, da so bili policisti PP Ljubljana Vič 5. decembra nekaj pred 19. uro obveščeni o kršitvi javnega reda. »Policisti so ugotovili, da gre za 66-letnega Ljubljančana, ki je kršil določila 1. odstavka 17. člena zakona o javnem redu in miru. Policisti so mu za kršitev izdali plačilni nalog,« so o primeru zapisali na PU Ljubljana.



Zakon o varstvu javnega reda in miru opredeljuje dve obliki prekrška, in sicer beračenje ter zbiranje prostovoljnih prispevkov, pojasnjujejo na policiji. Oseba, pa naj bo pravna ali fizična, lahko zbira prostovoljne prispevke le na podlagi dovoljenja pristojne upravne enote. Če oseba nima takega dovoljenja, stori prekršek po 17. členu zakona o varstvu javnega reda in miru.



Druga oblika prekrška pa je beračenje, ki kot tako ni prepovedano. Prekršek je storjen šele takrat, ko berač nekoga na vsiljiv ali žaljiv način nadleguje. Za nadlegovanje gre takrat, ko berač na primer hodi za kom, ga vleče za rokav, prijema za roke, ovira in podobno. Policisti lahko kršitelju zasežejo predmete, ki so povezani z zbiranjem prispevkov in beračenjem. Zahtevajte dovoljenje Če vam torej neznanec potrka na vrata in želi od vas denar, ki da je namenjen za kakšen dober namen, policija svetuje, da pred izročitvijo prostovoljnih prispevkov zahtevate na vpogled dovoljenje upravne enote. Če ga nima, je to lahko znak, da zbira prostovoljne prispevke brez dovoljenja in da gre za prekršek. Če oseba sicer pokaže dovoljenje, a obstaja sum, da ni pristno, o tem takoj obvestite policijo in ji podajte čim podrobnejši opis storilca in njegovega morebitnega vozila.



»Vse občane pozivamo naj o dogodkih, ko zaznajo da osebe prostovoljne prispevke pobirajo na nedovoljen način, takoj obvestijo policijo na št. 113, lahko tudi anonimno na 080 1200, ali pa obvestijo najbližjo policijsko postajo. Hkrati naj pazijo tudi na osebno varnost in varnost premoženja, saj osebe v takšnih primerih lahko izvršujejo tudi druga kazniva dejanja, kot so tatvine, goljufije in podobno.« Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali video.