FOTO: Lisica sredi Trbovelj, iskali so jo tudi policisti in lovec

TRBOVLJE – V naselju Kešetovo v Trbovljah se je zjutraj od neznano kje vzela lisica. Odrasla žival se je sprehajala med stanovanjskimi bloki, po zelenicah, parkirišču in med krajani povzročila precej strahu, čeprav nikomur ni hotela nič žalega. A lisica je le lisica, divja žival, včasih celo stekla. No, tisti, ki so jo pogledali malce natančneje, pravijo, da je imela okrog vratu rdečo ovratnico in da je bila popolnoma brez strahu pred ljudmi. Ena od stanovalk je žival poklicala z balkona in je takoj prišla, od daleč so ji vrgli nekaj hrane. Od kod je prišla, se ne ve, a očitno je udomačena. Po Trbovljah se menda potika že dva tedna. Občani so obvestili policijo in center za obveščanje; pripeljali so se policisti, prišel je lovec, a živali ni bilo več na spregled.

