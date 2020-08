Brezglavi žuri v koprskem lokalu: lastnik pa sin znanega politika (VIDEO)

FOTO: Instagram

V enem izmed koprskih lokalov se zadnje dni odvijajo divji žuri, kjer se družijo gruče mladih, ki ne upoštevajo predpisov v času koronakrize. Po pregledu fotografij in posnetkov, ki nam jih je posredoval bralec in so se pojavile na uradnem instagram profilu omenjenega lokala, je očitno, da mladi kršijo pravila družbene distance.Lastnik lokala Osare caffe je sin nekdanjega župana Mestne občine Koper, je poročal Pop TV. Kot je še zapisal bralec, je neodgovorno, da se v času, ko se nekateri borijo za preživetje in živijo v negotovosti, v Kopru privoščijo takšne zabave, ki ogrožajo javno zdravje. Sprašuje se, kje so inšpektorji in kje je policija.Fotografije in posnetki, ki nam jih je poslal bralec, so nastali na sobotni zabavi, ki je bila tudi na facebook profilu lokala oglaševana kot dogodek.Spomnimo, še vedno velja, da se na javnem kraju lahko zbere le do 50 ljudi. Tudi to velja le v primeru, da organizator zagotovi seznam vseh prisotnih in na mestu pobere njihove podatke. Na posebej prijavljenih dogodkih je sicer lahko tudi do 500 ljudi, vendar le v primeru, da organizator ves čas zagotavlja ustrezno razdaljo med prisotnimi.