Bralka v trgovini zgroženo: Ne razumem, od kdaj se to lahko prodaja

»Po novem v Mercatorju prodajajo hitre antigenske teste za Covid-19. Ne razumem, od kdaj je to dovoljeno prodajati v živilskih trgovinah,« se je na nas obrnila bralka in poslala fotografijo, ki jo je posnela v trgovini. Iz nje je razvidno, da hitre teste prodajajo po ceni 9,99 evra.



V Mercatorju pravijo, da gre za hitri antigenski test na covid-19 v slini Hygisun za enkratno uporabo in za samouporabo, test pa naj bi bil zanesljiv, saj kot pravijo, »hipersenzitivno koloidno zlato omogoča kakovostno odkrivanje antigena covida-19 v slini«.



Komplet, ki ga lahko nabavite po ceni skoraj desetih evrov, vsebuje epruveto s tekočino, zbiralnik sline, testno ploščico in kapalko. Priložena so navodila za uporabo in pojasnila o rezultatih.



Hitri test, ki ga sami kupite je namenjen le lastni informaciji. Rezultati samotestiranja oziroma testiranja, ki ga ne izvedejo strokovno usposobljeni zdravstveni delavci, namreč niso posredovani v centralni register podatkov o pacientu. Če bi želeli pridobiti uradno potrdilo o izvidu testa, ga mora tako izvesti strokovni in pooblaščeni izvajalec. Je pa v primeru, da bi bil vaš test pozitiven, lahko pokličete osebnega zdravnika, ki vas bo naročil še na potrditveni PCR-test.



Zakaj so se odločili, da bodo prodajali hitre teste? »V Mercatorju poznamo potrebe in želje kupcev, zato skušamo vedno znova ponuditi tudi inovativne izdelke, ki ustrezajo aktualnim potrebam kupcev in predstavljajo neko dodano vrednost. Menimo, da lahko Covid-19 testi za samouporabo prispevajo k splošni preventivi«.



Kolikšno je zanimanje med kupci? »O prodaji še ne moremo nič reči, saj je izdelek na policah šele nekaj dni, je pa zanimanje kupcev, po prvih odzivih sodeč, kar veliko.«



Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali video.



Komentarji: