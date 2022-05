Bralka Mojca: Vsaj eno uro je noro bliskalo. Ste že videli kaj takega? (VIDEO)

Res so bile napovedane nevihte, ampak kaj takega ni pričakovala, nam je napisala naša bralka Mojca. V petek zvečer je ob hladni pijači sedela na balkonu in občudovala svetlikajoče se nebo nad obronki Ljubljane. Strele so razsvetljevale večerno nebo vsaj eno uro, če ne več, je zapisala in še, da se zaveda, da je srečnica, ker strele niso švigale v njeni okolici in ker nevihte niso prinesle toče v njeno četrt. Tako se je lahko prepustila občudovanju narave. Kakšne prizore ji je pripravila poletna nevihta, si oglejte v njenih spodnjih videih.

Kot smo danes že poročali, sta obsežno deževje in močan veter zajela sever in severovzhodni del države, ki jih je prizadela tudi toča. Kakšne so posleci, kje je bilo najhuje in kakšno vreme lahko pričakujemo v naslednjih dneh, preberite tukaj.

