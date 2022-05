Po burni noči gasilci še vedno odstranjujejo posledice

Sobotni dan za gasilce na severovzhodnem območju Slovenije ni ravno mirno. Nočno neurje s točo je namreč povzročilo kar veliko škode, ki jo prebivalci in gasilci odpravljajo. Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo o številnih razkritih strehah, podrtih drevesih in zalitih objektih.

Poleg močnega vetra in obsežnega deževja je sever in severovzhodni del države prizadela tudi toča. ​Najhujše je bilo v občinah Duplek, Kungota, Lenart, Pesnica, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj, Gornja Radgona, Hodoš, Sveti Jurij ob Ščavnici, Gorišnica, Muta in Ormož. gasilci v so zjutraj čistili blatna cestišča, odstranjevali podrta drevesa, pomagali pri prekrivanju streh.

In kaj nas čaka v prihodnjih dneh?

Vremenoslovci napovedujejo, da popoldne oblačno z občasnimi padavinami, sprva predvsem v južnih krajih tudi še nevihtami. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 22 °C.

V nedeljo bo oblačno, občasno bo še deževalo. Popoldne se bo na Primorskem delno razjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 20 °C.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bo še rahlo deževalo. V torek se bo delno razjasnilo, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Toplejše bo.