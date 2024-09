Bralec Egon o skupini migrantov pred domačo hišo: »To je velika sramota za človeštvo!« (FOTO)

Policija je v prvih mesecih letos obravnavala več nezakonitih prehodov državne meje kot v istem času lani. Opazno je naraslo število državljanov Sirije, ki jih je kar šestkrat več kot leto prej in so predstavljali več kot tretjino vseh primerov. Za njimi so državljani Afganistana in Maroka.

Na uredništvo Slovenskih novic je bralec Egon poslal fotografije migrantov, ki hodijo mimo njegove hiše, takole pa je zapisal:

»Danes ob 11.30 je skupina 24 migrantov (moški, ženske, otroci) v Slovenski vasi prestopilo mejo z Republiko Hrvaško. Kljub železni ograji in žici so z lahkoto prestopili reko Bregano in bili so že v Slovenski vasi. Takoj po vstopu so na mobilnih telefonih iskali pot, ki vodi v notranjost Slovenije.

Odšli so kakšnih 50 metrov v hrib, potem pa so se vrnili na asfaltirano cesto, ki poteka po sredini Slovenske vasi. Seveda je bila o tem že obveščena policija in po petih minutah so jih zaustavili, kakšnih 50 metrov od mesta, kjer so prestopili državno mejo. Policija je z njimi opravila postopke identifikacije in osebne preglede ter s tremi maricami odpeljala. Migranti so bili očitno utrujeni in z umazanimi oblačili. Kljub temu so nas domačine pozdravljali, bili dobre volje in celo prosili, da se pokliče policija.

Takšno dogajanje je v Slovenski vasi, pa tudi drugje, postalo že stalnica. Že dlje se govori, da bosta umaknjeni nepotrebna ograja in bodeča žica, ki kvarita videz kraja, pa nič!

Osebno menim, da je takšno vsakodnevno dogajanje, ki bo očitno še trajalo, velika sramota za človeštvo! Medtem ko se nekateri valjajo v denarju in zlatu, se drugi lačni, premočeni, utrujeni in bolni skrivajo, bežijo itd., skratka sramota!«

FOTO: Bralec Egon

