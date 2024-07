Tretjina migrantov je Sircev, najbolj obremenjena novomeška policijska uprava

Policija je v prvih petih mesecih letos obravnavala 17.439 nezakonitih prehodov državne meje, v istem času lani pa jih je bilo 15.703. Opazno je naraslo število državljanov Sirije, ki jih je kar šestkrat več kot leto prej in so predstavljali več kot tretjino vseh primerov. Za njimi so državljani Afganistana in Maroka.

V petih letošnjih mesecih je bila najbolj obremenjena novomeška policijska uprava, kjer so beležili kar 82,7 odstotka vseh nedovoljenih prehodov meje (14.418), mariborska uprava je beležila 1005, koprska 834, ljubljanska policijska uprava pa 577 primerov. Namero podaje prošenj za mednarodno zaščito je napovedalo 16.755 migrantov, kar je prav tako več kot v istem obdobju lani (14.704). Daleč največ je bilo takih letos državljanov Sirije, a jih večina nato hitro zapusti Slovenijo.

Policija je letos do konca maja obravnavala 256 primerov nezakonitih migracij (v istem obdobju lani jih je bilo 136), v katerih so prijeli 288 tihotapcev ljudi (284 tujcev in štiri slovenske državljane) s 1603 migranti, ki so nezakonito prestopili mejo. Za 264 tihotapcev je sodišče odredilo pripor.