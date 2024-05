Kolumna Lare Paukovič: »Obranimo meje!«

»Smo skupina kolegov, ki je že prej hodila po centru in malo gledala, ali delajo migranti probleme. Naš namen je pokazati ljudem, da nam ni vseeno za vse to, kar se je začelo dogajati v Ljubljani s temi migranti, ves ta kriminal, ti napadi na ženske in tako naprej,« pravi neznani moški z masko čez obraz in v jopiču z rumenim napisom »SOS« v intervjuju, objavljenem na družbenem omrežju tiktok. Gre za pripadnika samoorganizirane skupine Slovenska obrambna straža, ki obljublja, da bo »v Ljubljani naredila red«, saj policija ne opravlja svojega dela. Kaplja čez rob naj bi bilo posilstvo 27-letnice v parku Tivoli; posilili naj bi jo migranti, policija pa »dogodek prikriva«. O tem dogodku krožijo izrazito nasprotujoče si informacije, saj na družbenih omrežjih skoraj velja konsenz, da se je posilstvo zgodilo, policija pa podrobnih podatkov o posilstvih ne daje zaradi zaščite žrtev.

Strah in jeza sta posledica tega, da države, v katerih se krepi desnica in pobude, kakršna je Slovenska obrambna straža, ne znajo dobro poskrbeti za svoje državljane.

Komentarji pod intervjujem so večinoma pozitivni. »Končno«, »To smo potrebovali«, »Kje vas podpremo« in podobno. Razprave o Slovenski obrambni straži, ki sicer niti približno ni prva takšna organizirana skupina, saj so se v preteklosti že pojavljali Rumeni jopiči, Štajerska varda in podobno, so se preselile tudi na forum Reddit. Tam komentarji niso tako enoznačni, saj sodelujoči jasno vidijo tudi problematično plat takšnih združevanj, ki obujajo najbolj zavržne nacistične ideje in širijo nasilje, vseeno pa se mnenja večine nazadnje zvedejo na isti imenovalec: z migranti je treba nekaj narediti. »Takšna združenja ne bi smela obstajati, je pa rešitev, da se izvoli politike, ki se bodo s tem ukvarjali. Rešitev je zapiranje meja, na položajih pa ljudje, ki jim je prva prioriteta lokalna skupnost, nato država, potem dolgo nič in šele nato preostali svet,« je zapisal eden od njih.

Kot nalašč se to dogaja ravno v času, ko so pred vrati evropske volitve, skrajno desnim strankam, ki se ukvarjajo prav z vprašanji omejevanja ilegalnih migracij, pa se napoveduje največ osvojenih glasov v kar devetih državah Evropske unije. To, da bo skrajna desnica dobila večjo vlogo, se bo poznalo na različnih področjih, od zelene do migrantske politike. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da gotovo ne pomeni nič dobrega niti za ženske reproduktivne pravice, pa za sprejemanje drugačnih spolnih identitet. Najmočnejši politični predstavniki evropske skrajne desnice so trenutno sicer usmerjeni predvsem v to, da se omeji pritok temnopoltih muslimanskih priseljencev v Evropo in »obrani meje Evropske unije«.

Odpor do drugačnega se rojeva iz strahu in jeze. FOTO: SOS INSTAGRAM

Kaj je razlog za vse to? Odpor do drugačnega se rojeva iz strahu in jeze. Strah in jeza pa sta posledica tega, da države, v katerih se krepijo desnica in pobude, kakršna je Slovenska obrambna straža, ne znajo dobro poskrbeti za svoje državljane. V Sloveniji je to več kot očitno. Odkar smo leta 2022 dobili novo vlado, sicer ne doživljamo več ustrahovanja, ki smo ga mandat poprej, a vseeno ni občutka, da ljudje živijo dobro; v zraku je splošno nezadovoljstvo. In če se država ne zna odzvati na potrebe državljanov, bo šlo hitro v nos to, da sprejema in skrbi za ljudi, ki »niso naši«, da imajo tujci domnevno več pravic, da lahko vsakdo »pride v Slovenijo in jo izkorišča«. Vlada enostavno ne naslavlja problemov, ki pestijo male ljudi. Kar se tiče zaščite državljanov, pa: ne nazadnje imamo sistem, ki se ne zna pravočasno odzvati niti ob preštevilnih primerih nasilja v slovenskih družinah ...