»Sem kuhar v vrtcu, z zahvalami malčkov žal ne morem plačati položnic in si kupiti kruha«

Več kot 40.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je v sredo s splošno stavko poskušalo opozoriti na njihovo domnevno neustrezno vrednotenje dela. V javnosti so se ob tem pojavili številni očitki o neupravičenosti stavke, saj da učitelji dobro zaslužijo, na spletnih omrežjih pa je videti tudi visoke bruto zneske na plačilnih listah učiteljev nekaterih šol (celo nad 6000 evrov). Več o tem preberite v prispevku Ali plača učitelja res znaša prek pet tisoč evrov bruto? Vrstijo se ogorčeni odzivi, kjer pišemo tudi o vzroku za te visoke zneske.

Na naše uredništvo pa se je obrnil bralec David, ki ga je prispevek o visokih plačah v šolstvu prizadel, saj po njegovem mnenju preveč posplošuje situacijo v zavodih za izobraževanje. Opozarja, da v prispevku ni bilo navedenih najnižjih plač zaposlenih v izobraževalnih ustanovah, kot so tehnični, administrativni kader, pomočnice vzgojiteljic in spremljevalci. Po njegovem mnenju bi bilo pošteno, da se ve tudi za višino plač spodnje tretjine po višini zaslužka. Saj so to po njegovem mnenju tisti najbolj nezadovoljni.

David je kuhar v vrtcu, kjer zaposleni v vsaki od dveh centralnih kuhinj zagotovijo do 300 obrokov zajtrkov, 300 obrokov malic in 850 kosil ter zato predelajo zelo velike količine hrane, vendar za polni delovni čas ne dobijo niti minimalne plače. »To je žalostno in sramotno. Z iskrenimi zahvalami malčkov, ki so za kuharice in kuharje sicer neprecenljive, pa žal ni mogoče plačati položnic in si kupiti kruha.«

To je plačilna lista za januar 2022. FOTO: David, bralec poročevalec

Kot je razvidno z Davidove plačilne liste, ki jo vidite zgoraj, je bilo njegovo redno delo v septembru 2021 ovrednoteno s 572,21 evra. Ker to ne dosega zakonsko določene minimalne plače, mu mora država doplačati razliko 138,33 evra.

Če je tudi vas kaj zmotilo ali imate zgodbo za nas, izpolnite spodnji obrazec.