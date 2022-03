Ali plača učitelja res znaša prek pet tisoč evrov bruto? Vrstijo se ogorčeni odzivi

Več kot 40.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju danes s splošno stavko opozarja na neustrezno vrednotenje dela. V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) zahtevajo sklenitev sporazuma o plačilu dodatnega dela in ovrednotenju izpostavljenosti tveganjem zaposlenih za čas obvladovanja epidemije covida-19. Zahtevajo zvišanje plač vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju glede na že dogovorjena zvišanja plač v drugih delih javnega sektorja. Zvišanja so namreč že bili deležni zaposleni v policiji in vojski.

Po mnenju Sviza, je treba urediti tudi vprašanja plač v spodnji tretjini plačne lestvice, kamor na primer sodijo pomočnice vzgojiteljic, ki imajo začetno plačo nižjo od minimalne. Med tistimi, ki za svoje delo prejemajo minimalno plačo oz. jim država doplačuje razliko do nje, pa so izpostavili tudi čistilke, hišnike, kuharje, voznike, tudi tajnice.

Razburili visoki zneski – so res tako visoki?

Je pa po drugi strani včeraj precej razburil seznam najvišjih izplačil bruto plač (za mesec december) učiteljem in drugim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki ga je objavil Siol. Najvišji znesek med visokošolskimi zavodi je prejel visokošolski učitelj na Medicinski fakulteti v Ljubljani, in sicer 10.456 evrov bruto. Med učitelji na osnovnih in srednjih šolah je največ prejel učitelj s Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor - 6.148 evrov bruto, v vrtcih pa pomočnica ravnatelja vrtca na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča Škofije - 5.505 evrov.

Na seznam so se že odzval v številnih zavodih in pojasnili, da so osnovne bruto plače veliko nižje od prikazanih zneskov. Razlog za visoke zneske smo preverili na Osnovni šoli Simona Jenka v Smledniku, kjer je učitelj razrednik decembra denimo prejel izplačilo v višini kar 5.439 evrov. Podobne zneske so prejeli tudi njegovi sodelavci, ravnatelj šole Marko Valenčič pa nam je pojasnil razlog za to: decembra je namreč Občina Medvode zaposlenim v vzgoji in izobraževanju šele izplačala covidne dodatke.

»Glavni razlog je, da so strokovni delavci in delavke prejeli izplačilo covidnih dodatkov za več mesecev nazaj. Dejstvo pa je tudi, da je večina zaposlena okoli 115 odstotkov, več kot polovica je svetnikov in svetnic, tako so zneski tudi temu primerni,« je pojasnil ravnatelj in opozoril, da so na seznamu najvišji izplačil pravzaprav vse medvoške šole. »Če bi pogledali mesec prej ali pozneje, bi videli, da so zneski za polovico prepolovljeni in povsem primerljivi z ostalimi šolami,« je še povedal Valenčič in ocenil, da je bila izplačana višina covidnih dodatkov med 2000 in 2500 evri bruto.

Na Gimnaziji Poljane pokazali svoje izpiske

Sviz pa je danes v zvezi z objavo visokih zneskov objavil tudi ogorčeno pismo Gimnazije Poljane, kjer menijo, da je tovrstna »medijska manipulacija žaljiva za vse zaposlene v šolstvu in tudi širše«. Kot odgovor na objavo decembrskih izplačil so se odločili, da objavijo izpiske njihovih plač brez osebnih podatkov, glede na različne razrede in nazive ter delovno dobo.

Tako je denimo bruto plača učitelja svetnika in razrednika, ki je del 47. plačnega razreda in z delovno dobo 29 let, v januarju znašala 3.139,82 evra bruto. Učitelj razrednik s triletno delovno dobo pa je v 33. plačnem razredu in je dobil 1.584,28 evra. Laborant, v 30. plačnem razredu in z 21 leti delovne dobe pa 1.469,16 evra.

Izpiski plač na Gimnaziji Poljane FOTO: Gimnazija Poljane

