Bralec besen na Slovenske železnice: vlak jih je odpeljal v napačno smer

Da je vožnja z vlakom v Sloveniji lahko prvovrsten preizkus potrpežljivosti, ve marsikdo, ki dnevno uporablja železniški prevoz. A kar je preveč, je preveč. Oglasil se nam je bralec Vojko z zgodbo, ki bi jo lahko uvrstili v rubriko Saj ni res, pa je.



»Že kar nekaj let koristim prevoz z vlakom na relaciji Brezovica-Ljubljana in nazaj. Glede na situacijo in sloves SŽ, glede zamud nisem niti presenečen. Zelo pa je moteča njihova ignoranca. Res je, da so končno zamenjali zgodovinske vlake, ki sodijo samo še v muzej, ampak z načinom dela si delajo sami sebi antipropagando, da ljudje uporabljajo javni prevoz.«



»Vem, da obnavljajo progo na zgoraj omenjeni relaciji, da vlaki vozijo po enem tiru, da so zamude, ampak danes zjutraj pa je zadeva eskalirala do vrelišča. Zjutraj sem z drugimi potniki čakal vlak, ki naj bi pripeljal ob 6:18 uri. Vlaka ni bilo, seveda zamuda, potniki nismo niti toliko vredni, da bi bili obveščeni o zamudi,« je nadaljeval.



»Nato pripelje vlak in ustavi, na njem piše Ljubljana. Končno, sem si mislil. Ko smo se vkrcali, smo še nekaj časa čakali, nato pa se vlak odpelje - v nasprotno smer! Na začudenje vseh potnikov in nemalo slabe volje (z vlakom se vozimo na delo in ne na panoramsko vožnjo), zahtevamo od sprevodnika da vlak zaustavi. To se ni zgodilo, po telefonu je klical dispečerja ter nam razložil, da naj izstopimo čez nekaj postaj v Preserju, češ, da se bomo vkrcali na vlak, ki gre iz smeri Borovnice proti Ljubljani in bomo tam ravno pravi čas. Na srečo smo izstopili na prvi postaji v Notranjih Goricah. Še na večje presenečenje smo ugotovili, da smo ravno pravi čas, ker se je bližal vlak iz nasprotne smeri, da smo končno odšli v smeri Ljubljane.«



Bralec se tudi sprašuje, ali se pri Slovenskih železnicah delajo norca ali so zares tako nesposobni. »Vse kar dobiš iz SŽ je: za nevšečnosti se opravičujemo. Zadeva je totalno neposlovna in zato lahko mirno rečem, potniki najdite si drugo alternativo, saj se na SŽ nikakor ne morete zanesti.« ​Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: