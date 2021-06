Besna bralka Bojana z dopusta v Egiptu poslala posnetek (VIDEO)

rdečem seznamu

Vlada je 26. junija popravila sezname zelenih, oranžnih, rdečih in temno rdečih držav. Zakaj je to pomembno? Ker barva določa, kakšni pogoji so potrebni ob povratku v domovino. Rdeča in temno rdeča barva sta najslabši in za povratnike pomenita:»Oseba, ki prihaja z območja na, mora ob vstopu v Slovenijo predložiti test PCR (ni možnosti predložitve testa HAG). Po vstopu v Slovenijo se napoti v karanteno na domu za 10 dni.«»Oseba, ki prihaja z območja na, mora ob vstopu v Slovenijo predložiti test PCR (ni možnosti predložitve testa HAG). Po vstopu v Slovenijo se napoti v karanteno na domu za 10 dni.«Karanteni ali PCR-testu se lahko dopustnik po povratku iz rdeče ali temnordeče države izogne, če predloži potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.Bralkatrenutno dopustuje v Egiptu (tja je odšla 19. junija iz Ljubljane), in sicer v Makadi Bayu (Hurgada). Vlada ga je uvrstila na temno rdeči seznam, pa čeprav imajo po njenih besedah okoli 300 okuženih na več kot 100 milijonov prebivalcev. Njenih navedb o številkah nismo preverjali, smo pa na podlagi javno dostopnih objav o povprečnem številu okuženih v sedmih dneh, ki jih zbira in objavlja ourworldindata.org, primerjali Slovenijo z Egiptom in Hrvaško (graf je objavljen nad tem odstavkom).»V hotelu smo kot v mehurčku ... Hoteli, restavracije in plaže so prazne ... Povsod se spoštujejo vsi varnostni ukrepi ... A vseeno moramo ob prihodu v Slovenijo plačati teste in iti v prisilno 10-dnevno karanteno. Čisti absurd! Prosim, če objavite posnetek in pristojne povprašate po pojasnilu,« se jezi bralka, ki je prepričana, da so v Egiptu varnejši kot v Sloveniji v trgovini. »Katastrofa od odločitev ... Ampak ni pa težava, če želiš na Hrvaško, tam ni korone.«Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in vlado smo zaprosili za pojasnila, na podlagi česa so se odločili Egipt uvrstiti na temno rdeči seznam. Da lahko primerjamo, smo jih prosili, da te iste številke navedejo še za Hrvaško.