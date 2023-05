Amalija praznovala 105. rojstni dan: je najstarejša ženska v Posavju (FOTO)

V Slovenski vasi v občini Brežice so se domačini v nedeljo zbrali na vaškem prazniku, s katerim so počastili 105. rojstni dan sovaščanke Amalije Mohorčič, ki je tudi najstarejša ženska v Posavju.

FOTO: Egon Cokan

FOTO: Egon Cokan

FOTO: Egon Cokan

Po besedah našega bralca in zvestega fotografa Egona Cokana je bilo na praznovanju veselo in tudi »Malči« je bila zgovorna, prijazna in vesela. Ob visokem jubileju so ji vsi zbrani iz srca voščili, čestitkam se je pridružil tudi župan Občine Brežice Ivan Molan.

FOTO: Egon Cokan

FOTO: Egon Cokan