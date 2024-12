»Živi Nostradamus« napoveduje tretjo svetovno vojno z »globalnim tehnološkim kolapsom«

Prerok, ki so ga poimenovali »Živi Nostradamus,« opozarja, da je tretja svetovna vojna bližje, kot si predstavljamo – vendar v obliki, ki je morda ne pričakujemo.

Athos Salomé, znan po svojih kontroverznih prerokbah, je opozoril na naraščajoče napetosti po svetu in namignil, da bi se prihodnje spopade lahko odvijale v tehnološki sferi, ne na tradicionalnih bojiščih. Salomé že dlje časa napoveduje, da bi lahko leto 2024 prineslo ključne znake, ki bi nakazovali na globalni konflikt.

Spopad tehnologij, ne le ljudi

Prerok trdi, da bo prihajajoči konflikt temeljil na uporabi strojev in visoke tehnologije. Poudaril je, da Rusija postaja vse bolj agresivna v svoji vojni proti Ukrajini, pri čemer uporablja supersonične rakete Oreshnik. Obenem je ruski zunanji minister Sergej Lavrov izjavil, da je Rusija pripravljena braniti svoje interese z vsemi sredstvi.

Zase pravi, da je Nostradamus 21. stoletja. FOTO: Instagram

»Uporaba visoke tehnologije in lahkomiselna retorika v spopadih nedvomno povečujeta tveganje za eskalacijo vojne,« je dejal Salomé.

Jasnovidec je posebno pozornost namenil tudi morebitni hladni vojni med Kitajsko in Združenimi državami. Nedavne obtožbe o kibernetskem vohunjenju med državama so po njegovem mnenju sprožile strah pred uničujočimi kibernetskimi napadi, ki bi lahko paralizirali obrambne sisteme in infrastrukturo.

»Koordiniran globalni kolaps«

Salomé je opozoril, da bi razpad tehnoloških sistemov lahko povzročil »koordinirano globalni kolaps«. Južnokitajsko morje, ki je že zdaj prizorišče teritorialnih sporov, bi po njegovem mnenju lahko postalo kulisa ključnim dogodkom, vključno z obsežnimi kibernetskimi napadi.

»Uporaba visoke tehnologije in lahkomiselna retorika povečujeta tveganje za eskalacijo,« je dejal Salomé. FOTO: Eyad Baba Afp

Dodal je, da Rusija skrivaj razvija orožja z jedrskimi zmogljivostmi za antisatelitske (ASAT) operacije, pri čemer ignorira pozive ZDA in Japonske k okrepitvi dogovorov o prepovedi jedrskega orožja v vesolju. Po njegovih besedah bi takšen napad lahko manipuliral komunikacijske sisteme in povzročil zrušitev civilnih ter vojaških sistemov, kar bi lahko sprožilo konflikt nepredstavljivih razsežnosti.

Salomé je prav tako namignil, da se v ozadju odvijajo razvojni procesi, povezani s podvodno umetno inteligenco, ki še niso razkriti javnosti. »Dodaten element negotovosti povečuje napetosti, ki že obstajajo,« je sklenil.