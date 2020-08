Že osem desetletij se ni postrigel

Pustil šolo in se posvetil lasem

Večino časa so zviti v turban in oviti v šal. FOTO: Reuters

5

metrov so dolgi njegovi lasje.

Odločitev ni težka: če si bo lase postrigel, bo umrl, je prepričan, zato je njegovo naglavno razkošje vse daljše in daljše. Star je 92 let, zakaj bi torej zdaj spreminjal svoje navade in videz, pravi Vietnamec, ki je prepričan, da so njegovi lasje pravzaprav njegovo edino poslanstvo.Boji se, da je lahko usodna vsaka sprememba, tudi česanje in umivanje sta po njegovem zakleti, zato iz las zgolj pobira umazanijo in jih trebi, skrbi, da so suhi in videti lepi. Dolgi so že pet metrov in so vedno zviti v turban, ki ga zakriva gromozanski šal, svoje pričeske tako običajno ne razkriva svetu, tudi čezmerno razkazovanje bi lahko po njegovem razbesnelo bogove.Nguyen je življenje zapisal veri, goreče časti sedem bogov in devet mogočnih sil, veroizpoved, ki se ji je zavezal, se imenuje dua. Nazadnje si je močne in črne lase postrigel na začetku osnovne šole, to pa je že v tretjem razredu obesil na klin in sklenil, da ne bo nikoli več spremenil pričeske. Takrat naj bi zaslišal božji klic, vedel je, da je izbran: njegovi lasje so tako rekoč čez noč otrdeli. »Držali so se moje glave, a niso bili del mene. Ne smemo se dotikati tistega, s čimer smo prišli na svet,« pojasnjuje Nguyen, prepričan, da se je odločil pravilno. Že osemdeset let se njegovih las tako niso dotaknili voda, šampon ali glavnik, z njegovo odločitvijo pa se je takoj sprijaznila tudi srčna izbranka.Skozi življenje zdaj koraka s petim sinom, 62-letnim, ki je prav tako predan v Vietnamu sicer prepovedani veroizpovedi, a verjame, da so lasje neposredno povezani s smrtnostjo. Trdi, da je na lastne oči videl možakarja, ki je umrl, potem ko so mu izpadli lasje in si je te poskušal pritrditi z vrvico.