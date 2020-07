Zdravilo za stres: objemanje krav

Dandanes so strokovnjaki odkrili že mnogo rešitev in zdravil proti stresu, to pa je najnovejša velnes metoda, ki prihaja iz Danske. Verjeli ali ne, za blaženje stresa v življenju vam bo pomagalo božanje krav.Kako in zakaj naj bi stvar delovala? Krave veljajo za zelo mirne in sproščene živali: med seboj se ne pretepajo, ne kažejo nejevolje. BBC je posnel celo video o tem, kako nas božanje in objemanje krave lahko pomirja. Če se uležemo k njej na travnik, bo na nas prenesla to svojo mirno energijo.Menda so tisti, ki so to preizkusili, povedali, da je prav zares pomirjujoče, saj se s tem človek vrne nazaj k naravi in se odklopi od vsakodnevnega stresa.Na Danskem se s tem nekateri že ukvarjajo tudi profesionalno, na kmetiji Kastanje Hoeve ponujajo objemanje krav. Svojo inovativno metodo sta zakoncainpodprla z znanstvenimi dokazi, kako pozitiven učinek ima na človeka druženje z živalmi. S tem sta sicer začela že pred 14 leti, ko sta ugotovila, da je druženje s kravami nenavadno pomirilo njuno hčer.