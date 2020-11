Zakaj petek 13. velja za najbolj nesrečen dan v letu?

Petek 13. velja za nesrečen dan in nekateri se ga tako bojijo, da posežejo celo po nekaterih vraževerjih, da bi se zaščitili pred 'hudobno magijo' petka 13. In kako je prišlo do tega, da je bil ta dan nesrečen? Duh petka 13. stoletja izvira iz Biblije. Trdijo, da je bil ta dan nesrečen, ker so Jezusa žrtvovali v petek, na zadnji večerji pa jih je bilo 13 , se pravi izdajalec Juda je bil trinajsti, piše Mirror.



Mnogi se bojijo petka 13. zaradi številnih tragičnih dogodkov, ki so se zgodili na ta dan, na primer, Daz Baxter iz New Yorka je leta 1976 ostal doma ravno zaradi strahu pred petkom 13. in potem je nanj padel strop, ali pa ko je leta 2010 13-letnika strela zadela točno ob 13.13. Vraževerni ljudje so v petek, 13. zelo previdni, zato se izogibajo nekaterim postopkom, kot so odpiranje dežnika v notranjosti, hoja pod lestvijo, stopitev na razpoke na pločniku in podobno.



Strah pred petkom 13. lahko postane fobija. Triskaidekafobija je ime za splošni strah pred številko 13, ki je tako razširjen, da nekateri hoteli trinajsto nadstropje in hotelsko sobo s to številko označujejo drugače, obstajajo pa tudi ljudje, ki nočejo živeti v hiši s številko 13 in podobno.