Viralna fotografija! Zagorci so pripravljeni na točo, pa vi? (FOTO)

Potem ko je po Sloveniji pustošilo močno neurje, ki ga je spremljala toča v velikosti žogice za namizni tenis, je neurje doseglo tudi Hrvaško. Po družbenih omrežjih se je razširila fotografija avtomobila, katerega lastnik med neurjem ni ničesar želel prepustiti naključju. Avto je namreč zaščitil z vzmetnico in kartonom, da ga toča ne bi poškodovala.

»Zagorci smo pripravljeni na boj, kaj pa vi?« piše v opisu fotografije na Facebook strani Policija zaustavlja - Krapinsko-zagorska županija. »Vsak varuje svoj avto, ki ni luksuz, ampak življenjska nuja, ne glede na to, koliko je star. Srečno vsem,« pa je inovativnemu vozniku napisal eden od članov skupine.

Neurje zahtevalo štiri življenja