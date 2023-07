Panika v parlamentu: »Zaprite okno, voda je vdrla« (VIDEO)

Dan po silovitem neurju, ki je predvsem v Zagrebu povzročilo obsežno razdejanje in vzelo štiri življenja, je Hrvaško danes dosegel nov nevihtni sistem. Ta je zaenkrat največ preglavic povzročil v Istri in na Kvarnerju, zaradi vdora vode pa so začasno morali prekiniti tudi sejo sabora v prestolnici, poročajo hrvaški mediji.

»Zaprite okno, voda je vdrla,« je med sejo parlamenta dejal predsedujoči Gordan Jandroković in ob tem napovedal desetminutni premor. Voda je medtem vdrla tudi skozi glavna vrata sabora, ki so jih nato zaprli in zaščitili z brisačami.

Nevihtna fronta je že pred tem prečkala Istro in Kvarner, od koder prihajajo prizori porušenih dreves in poplavljenih ulic. Kot je razvidno s fotografij z Reke, pa se je sesul en pristaniški žerjav.

Marsikje v državi močan veter in obilne padavine spremlja tudi toča.

Kot navaja hrvaška tiskovna agencija Hina, je bila med neurjem v avtokampu v Novigradu poškodovana ena oseba.