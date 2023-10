To pleme ima 3000 žensk in le 7 moških, katerih edina naloga je razmnoževanje (VIDEO)

Na družbenih omrežjih kroži posnetek (vidite ga lahko spodaj), ki govori o posebnem plemenu, ki naj bi bilo v Amazonskem deževnem gozdu. Njegova posebnost je v tem, da naj bi v njem živelo 3000 žensk in samo 7 moških.

V videu je rečeno, da gre za tipično matriarhalno pleme, torej pleme, v katerem imajo glavno besedo ženske. Rečeno je tudi, da poroke v tem plemenu ne poznajo in da ima od moških, ki trenutno živijo v njem, eden 13 let, eden pa je že star. Ženske torej očitno nimajo veliko izbire.

Skrb za razmnoževanje

Moškim v tem plemenu naj ne bi bilo potrebno garati. Njihovo glavno delo naj bi bilo, da poskrbijo za razmnoževanje. Sliši se sanjsko, kajne? No, v videu pravijo, da morajo moški živeti v drevesu, kar pa ni tako sanjsko.

Ženske iz tega plemena naj bi imele rade moške z veliko zadnjico in velikim trebuhom. To pa zato, ker verjamejo, da so takšni genetsko najboljši. Ženske naj bi moškim prinesle bele črve, tako da ti niso lačni.

