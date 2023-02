Ta maček je glavna turistična atrakcija (FOTO)

Poljsko mesto Szczecin privablja vse več turistov, kot kaže, pa gre največ zaslug za to – potepuškemu mačku. Gacek, ki nosi ime po dolgouhem netopirju, se je namreč znašel na Googlovi lestvici ocenjevanj, kjer pa dosega same odlične ocene.

Pozornost ga ne gane

Njegova slava se je začela leta 2020, ko je tamkajšnji medij objavil zgodbo o kralju ulice Kaszubska, novica pa je kmalu segla tudi onkraj poljskih meja: na facebooku in youtubu, kjer je Gacek dosegel že 4,5 milijona ogledov, so ga začeli občudovati tudi v Nemčiji in danes si turisti iz številnih evropskih držav v Szczecin pridejo ogledat predvsem črno-belega muca.

Za Gacka skrbi tamkajšnje zavetišče.

A pri Gacku je zanimivo ravno to, da ga pozornost tujcev niti najmanj ne gane; ne glede na to, kdo ga občuduje in želi pobožati, maček odločno ignorira vsakega opazovalca in nikoli ne dopusti, da bi ga kdo zmotil pri pomembnih opravilih, kot so lizanje tačk, valjanje po hrbtu, raztegovanje, dremež.

Velja za kralja ulice Kaszubska.

Z varne oddaljenosti ga je sicer dovoljeno fotografirati, mačka, ki je dokaj obilnega videza, pa je prepovedano hraniti, saj mu vse potrebno zagotavlja zavetišče. Kdor ga kljub temu želi nagraditi, naj priboljške in hrano izroči kateremu od oskrbnikov, se še glasi opozorilo na družabnem omrežju in v spletnem glasilu občine.

Med počitkom se ne zmeni za radovedneže. FOTOGRAFIJI: Instagram

Gacek pa ni prva poljska živalska turistična atrakcija. Pred dvema letoma je na spletu kraljeval kuža iz Gdanska, ki je vse dneve preživel na balkonu svojega doma, med poziranjem in opazovanjem vrveža pa je pritegnil pozornost številnih opazovalcev in tako dosegel slavo.