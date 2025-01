Srbkinja provocirala rojake v Nemčiji, kar je hitro obžalovala, protestniki pa v smeh (VIDEO)

V nemškem Frankfurtu so Srbi, ki živijo v tujini, organizirali mirni protest v podporo študentskim protestom v Srbiji. Večina udeležencev je verjetno zapustila Srbijo v času vladavine predsednika Aleksandra Vučića, nezadovoljni s stanjem v državi.

Medtem ko so s 15-minutno tišino izkazovali spoštovanje žrtvam tragičnega dogodka v Novem Sadu, je mimo njih na kolesu pripeljala ženska in glasno zaklicala: »Naj živi Vučić!« Njeno dejanje je prekinilo mirni protest in izzvalo začudenje.

Nekaj sekund kasneje

Le nekaj sekund kasneje pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega – približno sto metrov od kraja dogodka je ženska padla s kolesa. Med protestniki je to sprožilo val smeha in komentarjev, saj so njeno nesrečo mnogi razumeli kot »hitro karmo«.

Še prej glasna kolesarka je hitro vstala in brez besed nadaljevala svojo pot, verjetno zavedajoč se, da bi kakršna koli reakcija samo še povečala smeh in neprijetnost situacije.

Posnetek njenega padca (počakajte nekaj sekund, da se posnetek naloži) je hitro postal viralen na družbenih omrežjih in sproža številne odzive, poroča jutarnji.hr.

