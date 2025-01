Stavka v Srbiji ohromila državo! Voznica zapeljala v skupino študentov in poškodovala 26-letnico (FOTO in VIDEO)

Srbija je danes obstala, saj so študentje po vsej državi uresničili svojo obljubo in razglasili splošno stavko. Ta pridobiva vse več podpore iz minute v minuto, dogajanje pa spremljajo množični protesti v Beogradu in drugih mestih. Združili so se prebivalci iz vseh družbenih plasti – od sindikatov in podjetnikov do kulturnih ustanov, zdravnikov in posameznikov.

Dogajanje zaznamujejo prometne blokade, spominske slovesnosti za 15 žrtev nesreče v Novem Sadu in številni shodi, ki izpostavljajo nezadovoljstvo nad stanjem v državi.

Incident v Beogradu: voznica zbila protestnike

Kljub relativno mirnemu protestu shode v Beogradu pretresajo posamezni incidenti. V Novem Beogradu je 24-letna voznica z avtomobilom zapeljala v skupino študentov, ki so blokirali cesto.

Pri tem je 26-letna študentka utrpela poškodbe glave, saj se je ob trku zakotalila čez pokrov vozila, ob padcu pa je z glavo udarila ob asfalt. Po poročanju prič je dekle ostalo na tleh, dokler ni prispela pomoč. Ogorčeni protestniki so poškodovali vozilo. Kljub incidentu so se protestniki iz različnih delov Beograda združili in nadaljevali pot po mestu.

Do podobnih incidentov je prišlo že prejšnji teden, ko so provladne sile protestnikom grozile z avtomobili. Tokrat naj bi se po neuradnih podatkih množica znesla nad vozilom voznice in ga poškodovala, poroča portal Nova.rs.

Povod je zrušenje strehe

Protestniki že tedne opozarjajo na tragično nesrečo v Novem Sadu, kjer je novembra zaradi slabih obnovitvenih del, povezanih s korupcijo, zrušenje betonske strehe železniške postaje terjalo 15 življenj. Kot del današnjega protesta so udeleženci ob 11.52 – točen čas nesreče – opustili vse dejavnosti za 15 minut v znak spoštovanja do žrtev.

Fakultete in številne šole po državi so ustavile svoje delo, medtem ko so mnogi starši solidarnost izkazali tako, da otrok niso poslali v šole. Na nekaterih šolah so se pred poslopji zbrali starši in učitelji, ki so z aplavzi podprli stavko, čeprav so ravnatelji pod pritiskom oblasti.

Protesti so se razširili po vsej državi, vključno z Novim Sadom, Nišem, Vranjem in drugimi mesti. Na ulicah so se protestnikom pridružili kmetje, odvetniki, zaposleni v kulturnih ustanovah in gostinskih obratih. Festival Exit je v znak solidarnosti prekinil delo, številni mediji pa danes poročajo izključno o stavki.

Stavka pridobiva vse več podpore iz minute v minuto. FOTO: R.z./ataimages/Pixsell

Vučićev odziv in politična napetost

Predsednik Aleksandar Vučić je v Jagodini organiziral velik shod svojih podpornikov in napovedal ustanovitev novega političnega gibanja, podobnega ruskemu Združeni Rusiji. Vučić in provladni mediji obtožujejo protestnike, da delujejo po navodilih tujih obveščevalnih služb, medtem ko provladne skupine protestnike pogosto napadajo.

Generalna stavka je pomemben trenutek za srbsko družbo, saj združuje različne generacije in poklice v boju za pravice in boljšo prihodnost.

Vladni odziv je naletel na ostro kritiko, saj so preiskave nesreče v Novem Sadu, kljub vloženim obtožnicam proti 13 osebam, vključno z vladnimi uradniki, sprožile dvome o neodvisnosti sodišč. Nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić je bil namreč že izpuščen iz pripora.

FOTO: R.z./ataimages/Pixsell

Možnost spremembe

Študentski protesti, ki zahtevajo odgovornost oblasti, so največji po Vučićevi več kot desetletni vladavini. »Stvari ne morejo ostati enake,« je za N1 povedal igralec Goran Šušljik. »Študenti so nam ponudili možnost spremembe.«

Današnja množična stavka je pokazala, kako globoko je nezadovoljstvo v srbski družbi. Od cest, ki so samevale zjutraj, do ulice, polne protestnikov opoldne, Srbija danes izraža svoj glas za spremembe.