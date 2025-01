Vučić oster: Na Hrvaškem imate devet pobitih v državnih institucijah, ukvarjajo se samo s Srbijo

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je večkrat brez dlake na jeziku. Tako je bilo tudi med gostovanjem v jutranjem programu televizije Pink.

Vučić je v pogovoru okrcal nekatere medije, dotaknil pa se je tudi Hrvaške, kjer se očitno po njegovem mnenju preveč ukvarjajo s Srbijo. »Ubil sem Kennedyja. Po njihovem sem za vse kriv jaz. To, da mi mnogi želijo smrt, še ne pomeni, da jo želim komur koli. To, da želijo vse najslabše mojim otrokom in družini, še ne pomeni, da jaz njim želim isto. Vesel sem, da mi je uspelo osvoboditi srbsko državo in ni čudno, da bodo vsi v okolju vedno govorili vse najslabše o naši državi. Na Hrvaškem imate devet pobitih v državnih institucijah, ukvarjajo pa se samo s Srbijo. V Črni gori je Borilović pred dvema letoma pobil deset ljudi, zdaj pa se je zgodil podoben zločin. Zakaj se je njim vedno lahko ukvarjati s Srbijo?«

Želeli so storilca

Spregovoril je tudi o odmevnem strelskem pokolu v Srbiji lansko leto, ki je bil na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja. Kot je dejal, so tuje varnostne službe po tem dogodku zahtevale, da Srbija izroči storilca. »Bil sem prisoten. V moji pisarni so dan za tem prosili, naj jim damo Kosto K. Natanko dan za tem so rekli: 'Ker ga vi ne morete kaznovati, ker je mladoleten, in ne morete niti paziti nanj, ker bi ta otrok moral imeti tako in tako življenje, ga prepustite nam ...' Jaz sem to zavrnil, zavrnil sem pogovor o tej temi, ker vem, kakšna krivica bi bila to staršem umorjenih otrok,« je dejal srbski predsednik.