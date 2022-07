Neverjetna cena za liter vode v plastenki: je to normalno? (FOTO)

Turisti letos na Hrvaškem opažajo velik razpon v cenah. Od običajnih, ki smo jih vajen iz preteklih let, pa do nenormalno visokih, ob katerih ostanemo brez besed. Na redditu se je te dni pojavila fotografija iz trgovine v Dubrovniku, ki je postala viralna, prikazuje pa vrtoglavi znesek za šest litrov vode v plastenki. Za to je treba odšteti 101,94 kune, kar je 13,57 evra.

Za šest litrov vode več kot 13 evrov. FOTO: Reddit

Sledili so številni komentarji na to šokantno ceno vode:

»Pohlepni idioti. Na kratko«, »Nekaj takega kot ruski plin«, »Če primerjamo ceno. V središču Barcelone lahko v trgovini kupiš liter in pol mineralne vode za 2 kuni. Deset korakov naprej je 'turistična trgovina', kjer plačaš približno toliko, kot je cena na tej fotografiji«, »Žalostno je, da vsi navijajo cene, ponudba pa je uboga. Dolgoročni plan ne vodi nikamor in se bo poznalo pri prihodih turistov na Hrvaško«, »To je definicija predatorstva. Bogi turisti«, »Celo dražje sem že videl. Na ladjici na Seni v Parizu, kjer je turistu zmanjkalo njegove vode, bil pa je zelo žejen. Nimaš izbire in je to edina voda v bližini. Plačal je pet evrov za pol litra vode.«

V Dubrovniku sicer beležijo izjemno dobro sezono. Do 25. junija 2022 so našteli več kot milijon prenočitev, kar pomeni v primerjavi z letom prej, ko so bile razmere še delno pod vplivom korone, 411-odstotno rast.