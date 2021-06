Iz bankomata je želela dvigniti denar, a jo je skoraj kap

Julia Yonkowski (60) iz Floride je čez noč postala multimilijonarka. Ko je šla do bankomata, da bi dvignila 20 ameriških dolarjev (okoli 16 evrov) in preverila stanje, jo je skoraj kap. Na svojem računu je namreč zagledala več kot 999 milijonov dolarjev, kar je dobrih 840 milijonov evrov. Kot je razkrila britanskemu mediju The Sun, je bila ob tem odkritju prestrašena. »Vem, da bi večina ljudi mislila, da je zadela na loteriji, a sem se zgrozila,« je dejala.



Povedala je, da si želi čim prej najti lastnika, saj to ni njen denar. »Brala sem zgodbe o ljudeh, ki so vzeli denar in ga zapravili, potem pa so ga morali vračati,« je dodala. Skrbi jo izvor tega denarja, zato želi milijone vrniti lastniku. Kljub ogromni količini denarja na računu ni zapravila niti evra.

