Širi se posnetek seksa med dekletom in dvema mladeničema

Po Bjelovarju, verjetno pa tudi širše po Hrvaški, se zadnje dni neustavljivo širi posnetek dekleta z dvema mladeničema. Gre za več kratkih posnetkov, ki prikazujejo popolnoma nenaličeno dekle, najverjetneje v svojih dvajsetih letih, z jasno vidnim obrazom in nekaterimi fizičnimi potezami. Z njo sta dva slečena mladeniča, a njunih obrazov ni videti. »«

Zagrožena kazen do treh let zapora

Spolni odnos poteka na prednjem pokrovu avtomobila. Tisto snemanje ni bilo zelo previdno, ker se na enem mestu zelo dobro vidi registrska tablica. To bo zagotovo olajšalo delo policije.

Ni pa še znano, kdaj je posnetek nastal. Glede na to, da je nastal v temi, ponoči, igralca pa sta popolnoma gola, lahko domnevamo, da je do spolnega akta prišlo v toplejšem vremenu. Glede na to, da na trenutke pogleda v svoj mobilni telefon ali kamero, s katero je dejanje posnela, se zdi, da se je deklica zavedala, da jo snemajo. Vendar pa je malo verjetno, da je odobrila akterje dejanja, da lahko celotno mesto in morda država vidi njen video.

Vendar je to zdaj stvar policije, saj gre najverjetneje za kaznivo dejanje, ki je bilo v Kazenski zakonik na Hrvaškem uvedeno sredi leta 2021. Tako člen 144.a določa, da oseba, ki tako posname prek računalniškega omrežja oz. sicer dostopen več se lahko oseba kaznuje z zaporom do treh let.

Policija je sprožila preiskavo

Na bjelovarsko-bilogorski policiji so povedali, da preiskava v tem primeru še poteka.

»Po posnetku, ki smo ga prejeli kot namig, bomo ukrepali in izvedli vse potrebne ukrepe in dejanja za ugotovitev kazenske ali prekrškovne odgovornosti. Če je ugotovljena kazenska odgovornost za kaznivo dejanje »Zloraba posnetka spolno eksplicitne vsebine« iz 144.a člena Kazenskega zakonika, mora oškodovanec, če se šteje, da je bil s tem kaznivim dejanjem poškodovan, podati predlog za kazenski pregon. Če pa se ugotovi, da gre za kaznivo dejanje zoper čast in dobro ime, se pregon za taka kazniva dejanja izvede po zasebni tožbi, o čemer se oškodovanec obvesti.

Če se ugotovi, da se je dogodek zgodil na javnem mestu, dostopnem pogledu večjega števila ljudi, ali gre za obliko diskriminacije, je storilec odgovoren za prekršek. Za izpolnjevanje pogojev za kazensko ali prekrškovno odgovornost mora policija opraviti vse potrebne nadzore, o ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno sodišče ali državno pravobranilstvo,« so sporočili iz bjelovarsko-bilogorske policijske uprave.

Posledice za vse življenje

Dunja Bonacci Skenderović, svetovalka za boj proti nasilju v družini, nam je povedala, da gre vsekakor za kaznivo dejanje.

»Do pred spremembami zakona se je takšna dejanja lahko preganjalo samo po zasebni tožbi, zato me veseli, da je zakon to prepoznal kot nekaj, kar je treba zatreti in preganjati. Gre za dejanje, ki žrtev pusti posledice za vse življenje. To dekle bodo označili za 'lahko' žensko, na ulici bodo kazali s prstom nanjo in se ji za hrbtom smejali. To so zelo resne psihične posledice. Takim primerom se žal pogosto srečujemo in niso izjema.

Posebej priljubljena je maščevalna pornografija, ko se partner maščuje z objavo videa eksplicitne vsebine. Jasno je treba povedati, da gre za nasilje in nasilje na podlagi spola. Namreč, seks je na Hrvaškem še vedno nekakšna tabu tema in praviloma je v takšnih primerih ženska 'lahka' in predmet posmeha, medtem ko je moški, ki je na posnetku ali ki je poslal video, ni diskriminiran. Tudi na Hrvaškem se spominjamo medijsko bolj znanih primerov, po pravici povedano nisem gledala nobenega takega videa, ker mi etika tega ne dovoljuje,« je povedala Bonaccijeva.

Odgovoren je vsak, ki deli video

Dodaja, da bi bilo zanimivo videti, koliko takih primerov je bilo prijavljenih, odkar je to kaznivo dejanje uvedeno v kazenski zakonik, predvsem pa, kakšna je sodna praksa, torej ali se značilna hrvaška sodna zgodba o olajševalnih okoliščinah in pogojnih obsodbah za storilce kaznivih dejanj tu ponavlja.

Na koncu je treba opozoriti, da se določbe Kazenskega zakonika ne nanašajo le na tistega, ki je posnel posnetek, ampak tudi na tistega, ki posnetek uniči. Če ga torej prejmete na mobilni telefon ali računalnik, bi bilo najbolje, da posnetek brez odlašanja izbrišete in si ga ogledate, predvsem pa ga ne pošiljajte naprej, poroča Jutranji list.