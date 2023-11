29-letnica na silo oralno zadovoljila neznanca na letalu, stevardese počakale do konca akcije (VIDEO)

Valeria (29) je bila aretirana v Moskvi takoj po pristanku letala, ker naj bi imela oralni seks s tujcem, ki je sedel poleg nje na letu iz Antalye. Potniki in posadka so ploskali in vzklikali, ko je policija vstopila v letalo na letališču Vnukovo v ruski prestolnici in žensko odvedla v pripor.

Najprej se ji je upiral

Domnevno spolno srečanje se je zgodilo na peturnem letu letalske družbe Pobeda, med potniki so bili tudi otroci. Moški, ki je sedel zraven Valerije v ekonomskem razredu, se je po besedah ​​prič najprej poskušal upreti in odriniti žensko.

Vse je bilo v redu. Na letalu sem se imela lepo in še malo več.

»Na letu iz Antalye v Moskvo je potnica divjala in oralno posilila sopotnika poleg sebe. Povlekla mu je hlače in izvajala nasilna dejanja spolne narave. Kasneje se je nehal upirati. Vse se je dogajalo pred očmi stevardes in potnikov,« je poročal ruski medij gazeta.ru.

»Presenetljivo je, da so stevardese počakale do konca akcije, in šele nato Valerijo odmaknile,« so še poročali ruski mediji.

Ničesar na letalu ne obžaluje

Medijska poročila še navajajo, da je bila 29-letnica pijana, ko se je vkrcala v Turčiji, med potovanjem pa je popraskala posadko letala in pokadila elektronsko cigareto kljub opozorilom, naj preneha.

Kasneje je povedala, da svojih norčij na letalu ne obžaluje. »Vse je bilo v redu. Na letalu sem se imela lepo in še malo več,« je povedala in dodala, da so jo oglobili s 500 rublji oziroma približno petimi evri. Policija primera ni komentirala, je pa njeno vedenje razjezilo nekatere potnike. Trdijo, da je zahtevala vročo vodo in jo nato polila po tleh. Ko je boeing 737-800 pristal na letališču Vnukovo, naj bi celo poskušala podkupiti posadko z bankovcem za sto dolarjev, da bi prikrila svoje vedenje. Stevardesa je bankovec odložila v koš za smeti, Valeria pa je kasneje praznila smeti in vzela denar.