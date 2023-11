Erotični sejem v Celju: Nekatere so pozabile na to, da jih snema več tisoč telefonov ... (FOTO)

Celje je pred več kot šestnajstimi leti prvič gostilo erotični sejem. Odzivi v medijih in javnosti so bili različni, vstopnice so šle za med, prireditev pa so že naslednje leto morali prestaviti v večjo dvorano, dekleta pa dvigniti na visok podest, saj so obiskovalci dobesedno grabili po njih. Kot glavna zvezdnica je takrat nastopila Vivian Schmitt. Slovenci so iz avstrijskih rok (Eros & Amor) že v prihodnjem letu prevzeli izdelano formulo in Zavod 69 – zavod za kulturo pornografije zavili v ime Erotika 69, pod katerim so ponujali znano ime iz industrije za odrasle, bogato sejemsko ponudbo ter akt na odru, ki v tujini ni dovoljen. Glavni obraz festivala je bil vrsto let Mladinin novinar Max Modic, ki je skrbel za prepoznavnost, festival pa so skupaj s Celjskim sejmom organizirali zanesenjaki, ki so si izmislili še nagrade za dosežke v pornoindustriji, energijske pijače in druge dodatke, ter dobrih šest let pozneje zaradi nesoglasij razpadli. Tradicionalni erotični sejem je prevzel Celjski sejem ter ga preimenoval v Sloverotiko, pod katerim ga poznamo še danes.

Liv Revemped, Kira Queen, Candy Alexa in Helene Valentine

Mariborčan glavni obraz

V Celju je šlo v šestnajstih letih skozi sejmišče ogromno imen, ki danes odmevajo v svetu pornoindustrije, hkrati pa se je sejem počasi odmikal od obiskovalcev. Do odra je vse težje priti, na njem pa se čedalje manj dogaja. Tudi prizorišč je manj, ponudbe pa tudi ne prav veliko. Iz dveh nadstropij se je dogajanje ponovno vrnilo v eno, svetovnih zvezdnikov pa skorajda ni več. Po treh sušnih letih je javnost letos pričakovala spektakel. Največje ime preteklega tedna je bil mladi Mariborčan, edini slovenski pornoigralec, ki si je nadel ime Mister Riddle. »Glede na to, da sem v zadnjih letih videl skoraj vse največje erotične sejme v Evropi, lahko rečem, da je bil celjski letos premalo spektakularen in nekoliko razvlečen, a vseeno z nekaj dobrimi trenutki,« je misli strnil Iztok Gartner, prepoznavni celjski televizijec z edino erotično oddajo Gartnerjev bordel, tudi povezovalec programa na ljubljanskem sejmu erotike. »Pogrešam prave zvezde, pogrešam šov in pravo atmosfero pri gledalcih, ki so v petek delovali, kot da so na pogrebu,« je bil iskren Gartner.

Velenjčanka Sumalee Krošelj je vabila na jahanje električnega bika.

Mariborčan Mister Riddle je z madžarsko starleto Dolly Diore kar štirikrat poskrbel za vroč šov.

Obiskovalke na odru

Čeprav v Sloveniji spolni akt kot umetniški performans ni prepovedan, pa je tudi tega vse manj. »Dekleta niso več na voljo obiskovalcem, kot so bila v preteklosti. Takrat so se lahko obiskovalci z njimi na prizoriščih fotografirali, danes pa imajo prekrite intimne predele,« je dogajanje še komentiral Gartner. Povsem nepotrebna so bila tudi predavanja Sveta užitka v času največjega obiska in tudi nastop Damjana Murka, o katerem so prisotni menili, da nima z erotiko nič skupnega. Še največ duška so si dale obiskovalke, ki jih je trojček Eros Boys iz Romunije potegnil k sebi na oder. Nekatere so pozabile na to, da jih snema več tisoč telefonov in so si z veseljem postregle s prepovedanimi sadovi ...