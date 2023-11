Deklica Daria (13) zanosila z Ivanom (10). Zdravniki preverili izvide, sledil je šok

Rusinja Daria iz ruskega mesta Zelengorsk (13) trdi, da ji je fant (10) naredil otroka. Zdravniki trdijo, da je to nemogoče, nosečnica pa je med postopkom prisegla, da nima drugega partnerja. »«

Oba sta z dovoljenjem staršev pred tremi leti nastopila celo na ruski televiziji, kjer je Daria povedala, da sta se spoznala leta 2019 in da sta se zaljubila na prvi pogled. Oba sta trdila, da sta zaljubljena in da želita obdržati otroka. Takrat so se o možnosti, da bi desetletnik imel otroka, izrazili tudi zdravniki.

»Teoretično bi lahko bila oba otroka reproduktivno zrela,« je povedal lokalni pediater Nikolaj Skorobogatov. Urolog Jevgenij Grekov se s tem ni strinjal in je trdil, da mali Ivan ne bi mogel postati oče pri 10 letih.

»Izvide smo preverili trikrat, da ne more biti pomote. Nima spolnih celic, še vedno je otrok. Niti testosterona nima, genitalije ima še premalo razvite. Ni še v puberteti, zato obstajajo veliko čudnih vprašanj,« je povedal.

Splav ni prišel v poštev

Daria nato ni hotela slišati o splavu in je trdila, da sta z Ivanom spala le enkrat, ko je bil sam doma.

»Ko sva to naredila, naju je bilo sram, zato sva se skrila pod odejo,« je rekla. Kmalu ji je postalo slabo in ko jo je mama odpeljala k zdravniku, so ugotovili, da je noseča.

»Potem je priznala, da je spala z Ivano. Bila sem v šoku, ostala sem brez besed. Ko sva se pogovarjali, je rekla, da ne želi splaviti, in jaz jo podpiram,« je povedala njena mama Elena.

Ivan in njegova mama Galina sta v isti oddaji izjavila, da želita biti del otrokovega odraščanja in vzgoje ter da splav ne pride v poštev.

»Nisem vedela, kaj naj rečem, ko sem slišala, da bo moj desetletni sin postal oče. Mislim, da se sploh ne zaveda, kaj se je zgodilo. Rekel je, da mu je Daria ponudila seks, da nista uporabila zaščite in očitno nista razumela posledic,« je dejala.

Tudi sosedje so sumili, da je deček oče

Ruski mediji so se ob tej priložnosti pozanimali tudi pri sosedih, ki trdijo, da dvomijo, da je deček oče in da je vse le zgodba ter da želijo Ivanu otroka podtakniti.

Po drugi strani pa bodoči očka pravi, da ne dvomi, da je otrok njegov.

»Daria še nikoli ni bila z nikomer drugim, o tem sem prepričan. Sem oče njenega otroka,« je odločno povedal.

Daria je postala vplivnica

Leto dni po tem, ko je šokantna novica obkrožila svet, so tamkajšnji mediji začeli iskati starše mladoletnice. Daria je novo pridobljeno slavo začela izkoriščati za privabljanje sledilcev na družbenih omrežjih.

Lokalni mediji poročajo, da študentka poskuša monetizirati svoje račune na družbenih omrežjih, da bi postala vplivna oseba, pa tudi, da želi sodelovati z blagovnimi znamkami in sponzorji, poroča mondo.rs.