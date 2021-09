Poroka s samo seboj

V poročni obleki in s šopkom v roki je priredila ceremonijo. FOTO: Vidi Studio/Getty Images

Poročiti se sama s sabo, tako si je verjetno mislila, ki je bila sita vprašanj, ali se bo poročila pred svojim 30. letom, zato se je odločila, da usodni da dahne kar sebi.Ko je pred skoraj desetimi leti razdrla zaroko s svojim fantom, si ni niti predstavljala, kakšne posledice bo to imelo zanjo. Družba je spremenila odnos do nje, vprašanja, kdaj se bo poročila s sanjskim moškim, in zakaj ne pred 30. letom, se niso nehala, kar je Patricio šokiralo, zato se je odločila, da vsem zapre usta. Kupila si je poročno obleko, prstan in šopek, za katere ni zapravila več kot 50 evrov, in priredila ceremonijo sama zase. Med polurnim svečanim dogodkom je imela tudi daljši govor, v katerem je predvsem govorila o ljubezni do samega sebe in upanju, da se bodo ženske začele sprejemati ne glede na to, ali so poročene ali ne, samske ali ne. »Nisem se hotela podrediti družbenim pravilom, odločila sem se, da pokažem ženskam, da je najbolj pomemben odnos tisti, ki ga imamo same s sabo. Vse življenje iščemo nekoga, ki bi mu pripadali, ne da bi pred tem sploh pripadali sebi,« je sklenila in se s svati odpravila na poročno slavje.