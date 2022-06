Poglejte, kako je med žongliranjem sestavljal kocke (FOTO)

Zaprtje javnega življenja med pandemijo covida-19 je mnoge spodbudilo k urjenju v spretnostih. Mlad Kolumbijec je sklenil svoje mojstrsko obvladovanje Rubikove kocke še izboljšati, kar mu je nedvomno tudi uspelo. Postavil je skrajno nenavaden, za navadne smrtnike nemogoč rekord.

2 leti je intenzivno treniral.

V štirih minutah in 31,01 sekunde je Angel Alvarado popravil svetovni rekord, ki je prav tako njegov, in to v sestavljanju kar treh Rubikovih kock. Med žongliranjem!

Prvi je bil Kitajec

Devetnajstletnik Rubikovo kocko obožuje od otroštva, a običajno sestavljanje mu seveda kmalu ni več zadostovalo. Pozneje se je lotil sestavljanja med žongliranjem, najprej ene kocke; da se je izuril v tem, je potreboval pet mesecev, nato je postopoma dodal še preostali dve.

Zgledoval se je tudi po 13-letnem Kitajcu, ki se je prvi izkazal z neverjetnim dosežkom: s časom pet minut in 6,62 sekunde je Chu Xianyu leta 2017 osupnil svet, nato leto dni pozneje rekord izboljšal še za štiri sekunde, Angela pa spodbudil, da je začel zagrizeno trenirati. Največji napredek je dosegel ravno med pandemijo, saj je v dveh letih veliko časa preživel doma, seveda, v družbi svojih najljubših kock.

Mehanska uganka in igrača ponuja najrazličnejše izzive. FOTO: Twitter

Dosežek mladega Kitajca je prekosil maja lani, in sicer s časom štiri minute in 52,43 sekunde, a ker se je zavedal, da ni dobro zaspati na lovorikah, je marljivo treniral še naprej in svoj rekord še izboljšal. Vztrajnost je nedvomno njegova vrlina, se mu klanjajo domači in pa navdušeni rojaki, ki so za Angela navijali v prestolnici Bogota.