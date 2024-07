Grški turist obiskal Slovenijo: ena stvar na cesti ga je še posebej osupnila ...

Na spletni platformi Reddit je odprl debato grški turist, ki je bil presenečen nad veliko kulturno razliko med Slovenijo in Grčijo, in sicer ga je osupnil način vožnje.

»Pred kratkim sem bil v Sloveniji, najel avto in se vozil po državi (lepa mala dežela, mimogrede!). Toda ena stvar, ki me je presenetila, je, da ljudje dejansko upoštevajo omejitve hitrosti? Ker če bi v Grčiji upoštevali omejitve hitrosti, bi vam trobili in se vam 'prilepili na rit', ker bi vozili prepočasi. Tam je običajno, da vozijo prehitro, in tudi policija to počne,« je zapisal.

Slovenijo je primerjal tudi z državami Balkana in ugotovil, da se na enem področju precej razlikujejo. »Moje izkušnje z drugimi balkanskimi državami so zelo podobne Grčiji, zato se čudim, da v Sloveniji ni tako. So v Sloveniji zelo stroge kazni za prehitro vožnjo?«

Oglasili so se številni Slovenci in drugi, ki so spregovorili o svojih cestnih izkušnjah v naši podalpski deželi.

»10-20 čez omejitev na praznih cestah je normalno, a če ne veste, kje so radarji, se raje držite omejitve. Slovenija je tako ali tako majhna,« je dejal en uporabnik.

Grki se jezijo, če nekdo vozi po omejitvi. FOTO: Dragana991 Getty Images/istockphoto

Slovenske ceste vzamejo manj življenj

»V Grčiji je leta 2020 v prometnih nesrečah skupno umrlo 584 ljudi. Kar zadeva stopnjo umrljivosti, je to 54 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev, kar je precej nad povprečjem EU (to znaša 42 smrti na milijon),« je zapisal drugi. »V Sloveniji je leta 2020 v prometnih nesrečah umrlo skupaj 80 ljudi. Po umrljivosti v cestnem prometu je bilo 38 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev, kar je tik pod povprečjem EU (42) in pod povprečjem vseh vzhodnoevropskih držav,« je dodal.

»Omejitve hitrosti obstajajo z razlogom,« je napisal tretji. »Čeprav grem občasno nekoliko čez omejitev, to počnem le na znanih cestah in ko ni prometa. Slediti nekomu, ki upošteva omejitev hitrosti, je nesramna poteza in poskušam ne biti takšen.«

»Jezijo pa me vozniki, ki so v prometu počasni, sedijo pred semaforji in pogosto vozijo pod omejitvijo hitrosti, ker jih motijo ​​telefoni,« je nadaljeval. »Še en razlog, zakaj se izogibam nepremišljeni vožnji, je nekaj, kar je nekoč rekel moj srednješolski profesor. Dejal je, da ljudje, ki ne upoštevajo prometnih pravil in hitrosti, to počnejo, ker je to edino področje v njihovem življenju, kjer čutijo, da lahko 'premagajo' druge. To spoznanje me spremlja vse življenje.«

Slovenec za volanom ne bi preživel v Egiptu

»Bližje ekvatorju, ko si, manj ljudje upoštevajo cestna pravila,« je modro pripomnil nekdo drug. »Slovenija je nekje na sredini. Ljudje z Balkana/južnih regij bi morda mislili, da smo zelo strogi pri upoštevanju pravil. Švedi / Norvežani pa morda menijo, da smo nori, divji vozniki.«

»To je najboljša razlaga,« mu je nekdo odgovoril. »Slovenski voznik ne bi preživel vožnje v Kairu zaradi stresa in kaosa, medtem ko Slovenci za nekatere Skandinavce vozimo kot norci.«

Idilična država ima nadpovprečno veliko smrti na cestah. FOTO: S Shutterstock

»Vsakič, ko se vrnem iz Grčije (ki je zadnjih nekaj let moja najljubša dežela za počitnice), potrebujem vsaj teden ali dva, da dojamem 'nisi več v Grčiji, dobil boš kazen, tukaj so prometna pravila zakon in ne predlog',« je zapisal Slovenec, ki rad dopustuje v deželi na jugu. »Pa tudi pri nas lahko tudi pospešiš, vendar moraš vedeti, kje, in poslušati radio za poročila policijskih radarjev. Nikakor pa ne vozi hitro v naseljih.«

Nekdo je opazil protislovje med »južnim« načinom življenja in vedenjem na cesti: »Smešno je v južnoevropskih državah, kjer se nikomur ne mudi, vsi jemljejo življenje res počasi, a ko sedejo za volan, se jim nenadoma neverjetno mudi. Štejejo sekunde in če je avto pred njimi trenutek prepočasen, izgubijo živce.«



