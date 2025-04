Letošnji ekofrajerji so Šubici z OŠ Poljane

Z državnim tekmovanjem, ki je potekalo 17. aprila 2025 na OŠ Sava Kladnika Sevnica, se je zaključilo letošnje tekmovanje v ekoznanju za osnovne šole iz vse Slovenije. V poznavanju okoljskih tem je največ znanja pokazala ekipa Šubici z OŠ Poljane in si pridobila naziv ekofrajerji. Drugo mesto je zasedla ekipa Sava 1 z OŠ Sava Kladnika Sevnica, tretje pa Glenavice z OŠ Frana Kranjca iz Celja.

Na letošnjem ekokvizu so osnovnošolci tekmovali v treh tematskih sklopih: hrana in ogljični odtis, pomen čebel in drugih opraševalcev ter učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije. Konec januarja je potekalo šolsko tekmovanje, na katerem se je prek spletne aplikacije pomerilo 872 ekip s 148 osnovnih šol, skupno kar 2616 učencev iz šestih, sedmih, osmih in devetih razredov. Na državno tekmovanje se je uvrstilo osem ekip, ki so na šolskem tekmovanju dosegle največ točk v posamezni regiji, ter štiri dodatne s skupnim najvišjim številom točk.

Doslej že 46.700 sodelujočih Ekokviz za osnovne šole je med najbolj prepoznavnimi in priljubljenimi slovenskimi okoljskimi projekti za mlade. Število sodelujočih učencev, ki so se v preteklih 24 letih potegovali za naziv ekofrajerja, je več kot 46.700. Ekokviz so reševali tudi drugi učenci, ki so preizkušali svoje znanje in poznavanje različnih okoljskih tem.

Državno tekmovanje je potekalo v dveh delih. V prvem so ekipe, razdeljene v štiri skupine, prek spletne aplikacije odgovarjale na 30 vprašanj, drugi del pa je potekal v živo na odru, kjer so se ekipe med seboj pomerile v igri hitrih prstov. Zmagovalke skupin so v predtekmovanju postale ekipe Glenavice, Sava 1, Šubici in Knjižni molji (OŠ Grm Novo mesto). V prvem polfinalnem dvoboju so Sevničani premagali Celjane, v drugem pa so Poljanci slavili pred Novomeščani. Po zastavljenih sedmih vprašanjih v finalu letošnjega Ekokviza je zmagala ekipa Šubici z OŠ Poljane (iz gorenjske regije).

Zmagovalci Ekokviza: spredaj prvouvrščeni Šubici, levo ekipa Sava 1 in desno Glenavice FOTO: Ekošola

»Ekokviz za osnovne šole je eden najbolj obsežnih in vsebinsko zelo zahtevnih projektov programa Ekošola, ki so ga učenci vzeli za svojega. Učence spodbuja, da vsako leto poglobijo svoje znanje o izbranih okoljskih temah, spodbujamo pa jih tudi k povezovanju različnih učnih vsebin. Projekti, kot je Ekokviz, so namenjeni celovitemu izobraževanju za trajnostno življenje. Še posebno si prizadevamo, da učenci pridobljeno znanje prenesejo tudi na starše in v lokalno okolje. Želimo, da je skrb za okolje del našega razmišljanja in življenja,« je poudaril nacionalni koordinator Ekošole Gregor Cerar.

Ekošola Ekošola je vodilni program Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE International in največja mednarodna mreža otrok, mladih, vzgojiteljev ter učiteljev, ki okoljsko vzgojo in načela trajnostnega razvoja vključujejo v vsakodnevno delo in učenje. V Sloveniji v programu sodeluje več kot 135.000 otrok in 8800 ekokoordinatorjev. V šolskem letu 2024/2025 je vanj vključenih 733 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, centrov za usposabljanje, delo in varstvo, dijaških domov in fakultet. Ustanove, ki izpolnjujejo kriterije sedmih korakov progama Ekošola, pridobijo mednarodni okoljski znak zelena zastava.

Soorganizator in podpornik Ekokviza je skupina Holding Slovenske elektrarne. Poslovni direktor HSE Uroš Podobnik, ki je tudi podelil nagrade najboljšim, je poudaril: »V skupini HSE, nosilcu zelenega prehoda Slovenije, se zavedamo pomena trajnostnega razvoja in zato kot družbeno odgovorno podjetje vlagamo in podpiramo tudi projekte na področju izobraževanja in varovanja okolja. Med njimi je zelo pomemben ekokviz, na katerem mladi pridobijo pomembno znanje s področja varovanja okolja. Izjemno pomembno je tudi seznanjanje mladih s pomenom obnovljivih virov energije, načinih pridobivanja teh in tehnologijah, saj bodo prav oni že jutri ustvarjali našo prihodnost.«