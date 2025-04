Slovenska vplivnica razkrila, kaj je Pahor počel ob njeni hiši (FOTO)

Slovenska vplivnica Lara Nastran je z eno samo objavo na družbenem omrežju Twitter sprožila zanimanje za njeno nepremičnino in razkrila presenetljivo povezavo z bivšim predsednikom republike Borutom Pahorjem.

Hiša, v kateri živi, je namreč bila prva tovrstna aktivna hiša v Sloveniji, zasnovana kot vzorčni primer energetske učinkovitosti, Pahor pa je ob otvoritvi pred njo zasadil simbolično lipo.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Lara Nastran, znana vplivnica, ki s sledilci pogosto deli utrinke iz svojega družinskega življenja, je z duhovito pripombo v objavi razjasnila naravo svoje povezave z nekdanjim predsednikom države:

»Veste, da je to lipo Borut Pahor posadil?«. Na vprašanje sledilke, kakšna je povezava med Pahorjem in lipo, je Nastran pojasnila, da ker je bila to prvi primer pasivne nizkoenergijske gradnje v Sloveniji.

»Nisva bestiča, da bi mi vrt okopaval. Hiša je bila prva tovrstna v Sloveniji, zato jo je prišel slavnostno otvorit Pahor in zraven še zasadil tole lipo. Ampak to je bilo še preden smo se mi vselili. Smo kupili vzorčno nevseljeno, ampak komplet dokončano,« je pojasnila.