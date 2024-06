Ta napaka vas lahko na dopustu stane do 900 evrov, bodite previdni!

Sezona dopustov se je začela, Slovenci že potujemo na vse strani sveta, med priljubljenimi destinacijami je tudi Grčija, kjer užitkov ne manjka. Vam pa lahko dopust pošteno zagreni ta napaka.

Če se letos odpravljate na bele grške plaže, morate upoštevati eno precej nenavadno pravilo. Pravzaprav vas bo neupoštevanje le-tega pošteno udarilo po denarnici.

Če je na vašem seznamu stvari, ki jih morate videti, tudi plaža Lalaria na otoku Skiathos, ki sicer spada pod otočje Sporadi, se prepričajte, da je edino, kar ste odnesli s plaže tisto, kar ste prinesli s seboj ali z drugimi besedami – nikar ne odnašajte kamenčkov s plaže!

Lahko jih fotografirate, pri tem pa naj tudi ostane, saj vas lahko sicer doleti globa v višini 900 evrov. Če se vam to zdi pretirana kazen – na Sardiniji boste za odnašanje peska plačali tudi zajetnih 3000 evrov.

V Barceloni kazen za sprehajanje v kopalkah

Na več območjih Španije, vključno z Barcelono in Majorko, vas lahko oglobijo, če se v kopalkah sprehajate po mestu (kopalke so dovoljene le na plaži). Neupoštevanje pravil vas bo stalo do 300 evrov.