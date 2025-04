Pomembna sprememba na parkiriščih za voznike v središču prestolnice

Parkirna hiša Ilirija uvaja brezlistkovni sistem, medtem ko v parkirni hiši Kongresni trg začenjajo sanacijska dela.

V Parkirni hiši Ilirija odslej brez parkirnih listkov

Uporabniki parkirne hiše Ilirija bodo od 22. aprila 2025 dalje deležni tehnološke novosti – uvedbe brezlistkovnega sistema za vstop in izstop iz parkirne hiše. Nova funkcionalnost temelji na samodejnem prepoznavanju registrske številke vozila, kar pomeni, da vozniki ob vstopu ne bodo več prejemali parkirnega listka.

Ob prihodu v parkirno hišo bo sistem sam prepoznal registrsko številko vozila, dvignil zapornico in odprl vrata. Ob izhodu bo potrebno parkirnino poravnati na avtomatski blagajni. Voznik bo moral na zaslonu izbrati možnost »vnos registrske tablice«, nato pa bo sledilo plačilo z Urbano, plačilno kartico ali gotovino. Po uspešno izvedenem plačilu bo sistem ponovno samodejno prepoznal registrsko številko in omogočil izhod iz parkirišča.

Dostop za pešce

Tudi vstop skozi peš prehode bo odslej potekal s pomočjo zaslona na pristopni kontroli, kjer bo treba vnesti registrsko tablico vozila. Pomembno je torej, da vozniki poznajo registrsko številko svojega avtomobila, saj jo bodo potrebovali za vse oblike dostopa.

Sanacijska dela v parkirni hiši Kongresni trg

Uporabniki parkirne hiše Kongresni trg pa se bodo morali od 22. aprila do predvidoma 17. julija 2025 prilagoditi nočnim sanacijskim delom, ki bodo potekala v sklopu obsežnega obnove notranjih površin parkirne hiše.

Dela bo izvajalo podjetje Promobile d.o.o., izvajala pa se bodo vsak dan v nočnem času med 23. uro zvečer in 7. uro zjutraj. Sanacija se bo začela v Etaži 1 pri vhodu Bukvarna in bo potekala po posameznih etapah.

Občasne zapore

V času izvajanja del bodo posamezni sektorji začasno zagrajeni s klemfix ograjami in trakovi. Kljub temu upravljavec zagotavlja, da število prostih parkirnih mest ne bo bistveno zmanjšano.

Voznike prosijo, da upoštevajo prometno signalizacijo in navodila zaposlenih podjetja JP LPT d.o.o. ter izvajalcev, saj je varnost med prenovo ključnega pomena.

Digitalizacija in obnova – korak naprej k boljši uporabniški izkušnji

Z uvedbo naprednega sistema brez parkirnih listkov v parkirni hiši Ilirija in obsežno prenovo parkirne hiše Kongresni trg mesto Ljubljana nadaljuje s prizadevanji za digitalizacijo in izboljšanje infrastrukture v središču mesta. Uporabniki so tako pozvani k sodelovanju, razumevanju in prilagoditvi novim razmeram, ki bodo dolgoročno prinesle sodobnejšo in bolj prijazno izkušnjo parkiranja.