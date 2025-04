Trump moškemu brez noge: »Torej zadeli so vas? Precej dobro« (FOTO in VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump se je v Ovalni pisarni srečal s skupino ranjenih ameriških veteranov, kjer je podpisal številne nove predpise, med drugim tudi pobude na področju izobraževanja. Med srečanjem je Trump poudaril pomen veteranov za ameriško družbo, jih označil za »najpomembnejšo skupino ljudi v tej sobi« in obljubil, da bo »zanje dobro skrbel«, je poročal Fox News.

»Torej zadeli so vas? Precej dobro«

Trump se je zahvalil veteranom in njihovim družinam za njihovo žrtvovanje ter opozoril, da je med svojim prvim mandatom pogosto obiskoval ranjene vojake v bolnišnicah. Ko je nagovoril veterane, ki so izgubili noge, je Trump dejal, da je »super«, da so bili ranjeni. »Torej zadeli so vas? Precej dobro. Neverjetno, neverjetno.«

FOTO: Leah Millis Reuters

FOTO: Saul Loeb Afp