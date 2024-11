Neverjetna zgodba! Zapornica trdi, da je v zaporu zanosila »skozi zračni ventil«

Neobičajna zgodba s Floride je pritegnila pozornost javnosti: zapornica, obtožena umora, trdi, da je zanosila brez fizičnega stika s sojetnikom. Par naj bi uporabil zračne ventilacijske cevi za prenos semena, zavitega v plastično folijo in rjuhe.

29-letna Daisy Link, ki je obtožena umora svojega moža in čaka na sojenje v zaporu na Floridi, je junija letos rodila deklico. Linkova trdi, da je oče njenega otroka 23-letni sojetnik Joan Depaz, s katerim sta razvila romantično zvezo prek pogovorov skozi zračne ventile med celicama.

»Kot bi bila v isti sobi«

Linkova je za lokalni medij WVSN povedala: »Ko si tako dolgo v izolaciji in začneš ure in ure govoriti s to osebo, je skoraj tako, kot da si v isti sobi.« Depaz, ki si je želel postati oče, naj bi prek ventilacijske cevi pošiljal svoje seme v plastični foliji. »Vsak dan sem seme zavila v plastično folijo in približno en mesec poskušala petkrat na dan,« je pojasnila Linkova.

Par je odkril, da sta njuni celici povezani z ventilacijskimi cevmi, skozi katere je mogoče prenesti majhne predmete. Depaz je povedal: »Pokazal sem ji način, ki mi ga je pokazal prijatelj. Ker ima ventil L-obliko, predmet lahko pade naravnost v mojo celico.«

Linkova je dodala, da je Depaz svoje seme zvil podobno kot cigareto, ga privezal na vrv, ki sta jo potegnila skozi ventil, nato pa ga je uporabila za oploditev s pomočjo aplikatorjev za zdravljenje vaginalnih infekcij.

Otrok kot »čudež«

Trenutno za deklico skrbi družina Daisy Link, ki otroka opisuje kot »blagoslov« in »čudežnega dojenčka«. Depaz je v svoji izjavi Linkovo primerjal z Devico Marijo in zanikal kakršenkoli fizični stik med njima.

Oba zapornika ostajata v priporu in čakata na sojenje. Njuna zgodba pa odpira vprašanja o neverjetnih iznajdljivostih zapornikov in razpravah o etičnih, zdravstvenih in pravnih vidikih takšnih primerov.