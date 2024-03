Ne boste verjeli, kje se je več kot 30 ur skrival pred policisti

Gasilci so po 36 urah iz jaška za meteorne vode v mestu Brisbane na severovzhodu Avstralije danes rešili moškega, ki se je pred policijo skril v kanalizacijo. Sprva so domnevali, da je 38-letnik v kanalizaciji obtičal med iskanjem mobilnega telefona, ki mu je padel v jašek, a se je kasneje izkazalo, da se je skrival pred policijo.

Reševanje je trajalo približno pet minut

Moški je oblastem sprva povedal, da je obtičal v kanalizaciji med iskanjem telefona, ki mu je padel v jašek, a je policija po poročanju britanskega BBC kasneje sporočila, da je tja pobegnil, potem ko se je v nedeljo popoldne z avtomobilom zaletel v policijski avtomobil.

Iz kanalizacije so ga rešili, potem ko je mimoidoči obvestil oblasti, da je nekdo obtičal v jašku. Zaradi odrgnin in podhladitve je potreboval zdravstveno oskrbo.

Lokalni mediji so poročali, da je bil do kolen v vodi, ko so gasilci dvignili pokrov jaška in mu omogočili, da je splezal ven. Reševanje je trajalo približno pet minut, je za BBC povedal tiskovni predstavnik gasilske službe Queenslanda. Na policiji so še povedali, da je stanje moškega stabilno in da sodeluje v preiskavi.