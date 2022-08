»Moj fant ima do 100 erekcij na dan, ves čas si me želi, nimam niti trenutka počitka« (VIDEO)

Zdravstvena delavka Vikki Brown (31) trdi, da je svojemu fantu Lucasu Martinsu (39) tako privlačna, da ima do 100 erekcij na dan, v vseh možnih situacijah. Prav tako poudarja, da ne more storiti ničesar, da bi ublažila njegov zelo visoki libido.

»Ona je boginja«

Par se je leta 2020 spoznal v trgovini in od takrat sta v zvezi. Živita ločeno, a se zelo pogosto vidita in Vikki pravi, da zaradi Lucasovih stalnih erekcij »ni počitka«. Poudarja, da ga lahko vznemiri karkoli, ne glede na to, ali doma gledata film ali pa gresta po nakupih. »Od začetka najine zveze ima številne erekcije, kjer koli sva, med 50 in 100 na dan. Takoj, ko začneva gledati film, se sprehodiva po ulici ali greva s prijatelji na kavo, ima erekcijo. Včasih ga je sram, a se temu le smeji.« Njegova stalna želja po seksu vpliva na njeno življenje v smislu, da težko opravi vse obveznosti in izpolni njegove želje.

Pravi, da sta se pogovarjala tudi z zdravnikom, a da je bilo ugotovljeno, da za toliko erekcij ni zdravstvenega razloga, Lucas pa dodaja, da se mu to ni zgodilo, dokler ni srečal Vikki. »Mislim, da je to naravno, ob sebi imam lepo žensko – ona je boginja, samo pogleda me ali mi nekaj reče, in že hrepenim po njej. To ni običajno, a je zaradi ženske, ki jo imamo ob sebi, in tega kako se počutim ob njej.«