Maščevanje neveste: na poroki prebrala opolzka sporočila zaročenca, ki niso bila namenjena njej

Nevesta iz Anglije je pred poroko prejela posnetke besedilnih sporočil in živahne fotografije med njenim zaročencem in skrivnostno žensko. Neverjetno šokantno novico je izvedela ravno ko se je nameravala poročiti s tistim, za katerega je verjela, da je ljubezen njenega življenja. Njen zaročenec jo vara, za kar je z anonimnim sms-sporočilom izvedela večer prej, ko naj bi rekla 'Da'.

Par je bil skupaj šest let in niti slutila ni, da se moški, ki ga ljubi, za njenim hrbtom videva z nekom drugim. Ko se je na njenem telefonu pojavilo sporočilo, je mislila, da gre za še eno čestitko za njuno prihajajočo poroko, namesto tega pa je sledila serija posnetkov zaslona pomenljivih sporočil, ki jih je njen zaročenec poslal pošiljateljici.

Varal jo je za njenim hrbtom. FOTO: Andreypopov Getty Images, istockphoto

Bodoča nevesta je prebrala vsa sporočila na posnetkih zaslona med njenim zaročencem in skrivnostno žensko, vključno z njunimi skupnimi selfiji. Ko je preverila datume, je videla, da se to dogaja že mesece, nekatera sporočila pa so bila poslana le nekaj dni prej.

Opolzka sporočila

Eno sporočilo se je glasilo: »Ta vikend. Ti in jaz. Začelo se je, vroče stvari. Prinesi svojo igro A.«

Drugi se je glasil: »Tvoje telo je prekleto neverjetno. In k***, veš, kako ga uporabljati,« medtem ko je tretje sporočilo bilo: »Želim si, da bi moja boljša polovica imela polovico spretnosti, ki jih imaš ti.«

Naslednje sporočilo je bilo, da načrtujeta skupni pobeg, ženski, ki je videti kot njeno pravo nasprotje, pa je tudi povedal, da »še nikoli ni čutil takšne povezave«.

Pomenljiva sporočila FOTO: Zaslonski posnetek

Bodoča nevesta je po branju sporočil planila v jok in jih pokazala svojim prijateljem, ki so rekli, naj takoj pokliče svojega zaročenca in prekliče poroko - namesto tega se je odločila za epsko maščevanje.

Velik šok

Nameravala je nadaljevati s poroko, nato pa ga osramotiti pred vsemi njegovimi prijatelji in družino. Pojasnila je: »Hodila sem do oltarja s svinčenimi nogami, moja sanjska obleka je zdaj samo še kostum. Ko je videl moj obraz, je vedel, da to ni ekstatična ženska na njen veliki dan, vendar ni vedel, kaj prihaja. Prišla sem do njega, globoko vdihnila in se soočila z našimi prijatelji, starši in jim povedala resnico [...]«.

Šok je bil viden v množici, ko je sporočila: »Danes ne bo poroke«. Dodala je, da se zdi, da njen zaročenec »ni tisti, za katerega sem mislila, da je«.

Nato je izvlekla svoj telefon in prebrala vsako besedo sporočil, ki ji jih je poslal prejšnji večer, zaradi česar je brez besed odšel iz cerkve.

Nevesta je nadaljevala: »Danes ne bo poročnega sprejema, ampak namesto tega bo praznovanje poštenosti, iskanja prave ljubezni in sledenja srcu, tudi ko boli.«

Po besedah novopečene samske neveste je uživala na »peklenski zabavi«, poroča mirror.co.uk.