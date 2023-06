Svetovna zvezdnica z obleko za 7000 evrov in šopkom iz delikatese

»Poročena!« je radostno tvitnila Naomi Watts. Hollywoodska igralka običajno ljubosumno skriva svojo zasebnost, a je bila tokratna novica prelepa, da bi jo zadržala le zase. Po šestih letih ljubezni s stanovskim kolegom Billyjem Crudupom sta svoja čustva namreč potrdila tudi pred pričami in jih zapečatila s podpisom.

Poročena!, je radostno čivknila igralka. FOTO: Osebni arhiv

Danes z Naomijinega obraza sije čista sreča, a pred sedmimi leti so bili kotički njenih ust žalostno povešeni. Tedaj je namreč odklenkalo njeni enajstletni ljubezni z igralcem Lievom Schreiberjem, ki je nikoli nista okronala s poroko, a bolečina ločitve zato ni bila nič manjša. Toda kljub strtemu srcu se igralka ni zaprla pred novo ljubeznijo ter je to že dobro leto pozneje našla med snemanjem Netflixove serije Gypy. Še več, v njenem primeru je resničnost posnemala umetnost, saj jo je ljubezen z Billyjem sprva povezala pred filmskimi kamerami, kjer sta zaigrala zakonski par, ta zaigrana čustva pa so se prenesla še v njun vsakdanjik. Tiho naj bi se namreč začela videvati že v tistem letu 2017. Čeprav naklonjenosti drug do drugega nista skrivala, ne nazadnje sta se tudi po ulicah držala za roke, sta romanco uradno, s sprehodom po rdeči preprogi, potrdila šele pet let pozneje, na lanski podelitvi nagrad Združenja igralskega ceha.

Naomi z Billyem in Liev z novo izbranko Taylor in otroki. FOTO: Osebni arhiv

Letošnjo pomlad se je začelo govoriti, da sta Naomi in Billy pripravljena na nov korak. Na blondinkinem prstu se je marca namreč zalesketal zaslepljujoč diamantni prstan, kar je nemudoma zagnalo mline govoric o njuni zaroki. A teh ni Naomi ne potrdila ne zavrnila, vprašanjem je pustila, da so neodgovorjena obvisela v zraku. Vseeno pa je bila resnost njunih čustev očitna, ne nazadnje je Billy dejal, da bi bile tri stvari, ki bi jih s seboj vzel na Mars (ali na samotni otok), njegova kitara, šesterček piv in njegov sin ter srčna izbranka, torej njegova družina.

Nov list obrača tudi Liev, saj pod srcem njegove izbranke Taylor Neisen raste novo življenje.

Preprost poročni šopek

Če je morda še obstajala senca dvoma, jo je zdaj igralka odpihnila z objavo fotografij svojega najsrečnejšega dne, ki je bil v znamenju ljubezni z Billyjem. »Moj možek!« je podpisala eno izmed fotografij skrivne poroke. V naslednjih objavah je še razkrila, da je na poročni dan nosila čudovito stvaritev modnega oblikovalca Oscarja de la Rente, za katero naj bi odštela dobrih sedem tisočakov, v rokah pa je držala preprost poročni šopek, ki ga je kupila kar v eni izmed newyorških delikatesnih trgovinic. Na plovbo skupnega življenja pa so mladoporočenca spremili igralec Mark Ruffalo z ženo Sunrise Coigney ter Josh Hamilton s svojo Lily Thorne.

Oblikovalsko poročno obleko je združila s šopkom iz bližnje trgovine. FOTO: Osebni arhiv

Naomi ima iz minulega razmerja z Lievom dva sinova, 15-letnega Sasho in leto mlajšega Kaia. Billyju pa se je iz prejšnje ljubezni z Mary-Louise Parker pred 19 leti rodil prvorojenec William. In prav tedaj je igralec tudi dvignil ogromno prahu, saj je zaradi igralke Claire Danes zapustil partnerico, ko je bila ta v sedmem mesecu nosečnosti.