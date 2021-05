Pokazala, kako je videti brez zob, začeli so ji izpadati pri 21 letih (VIDEO)

Uporabnica TikToka iz New Yorka se je odločila javno spregovoriti o izgubi zob med nosečnostjo in je pokazala, kako je videti brez zobne proteze.(36) je povedala, da je med prvo nosečnostjo utrpela ekstremno izgubo kalcija, zaradi česar so ji začeli izpadati zobje. Sedaj nosi protezo zaradi kariesa, ki je med njeno prvo nosečnostjo pred 15 leti začel napadati njene zobe. Pojasnila je, da se med nosečnostjo ni pravilno prehranjevala in ni pazila na svoje zdravje. Zobje so ji zaradi gentske predispozicije za ekstremno izgubo kalcija med nosečnostjo s prvo hčerko začeli propadati in od tedaj je imela z njimi velike probleme. Ko je pri 24 letih rodila drugo hči, si je za 10 tisoč dolarjev dala narediti protezo.Influencerka, ki je na TikToku znana kot princxssglitterhead je s svojim sledilcem pokazala, kako je videti povsem brez zob in tako spodnjo kot zgornjo protezo vzela iz ust, nato pa pokazala svoj brezzobi nasmeh. Njen video je hitro postal zelo priljubljen, javile so se ji tudi druge mame s podobnimi težavami ter se ji zahvalile za pogum.