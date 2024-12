Jasnovidec zatrdil: »Nedavno opaženi droni niso človeškega izvora, so NLP-ji«

Samooklicani jasnovidec Uri Geller je izjavil, da so nedavna opažanja »dronov« v bližini letalskih baz »nečloveškega izvora«, pravi, da naj bi šlo v resnici za opozorilo NLP-je s tehnologijo, ki presega naše razumevanje.

V seriji objav na družbenih omrežjih je Geller zatrdil, da NLP-ji »želijo biti opaženi« in da so ponavljajoča se pojavljanja »opozorilo«. V zadnjem času je bilo več poročil o letečih plovilih z nenavadnimi lučmi, ki so jih opazili blizu letalskih baz v ZDA (New Jersey), Nemčiji in v britanskem RAF Lakenheath.

77-letnik trdi, da smo priča »največjemu prikrivanju informacij po Roswellu«.

Gellerjeve trditve o zunajzemeljskih obiskovalcih podpira tudi televizijska jasnovidka Deborah Davies, ki napoveduje, da bodo vesoljci kmalu obiskali Zemljo, saj v nas ne bodo več videli grožnje. Ko je eden izmed ameriških senatorjev namignil, da bi za skrivnostnimi opažanji lahko stal Iran, se je Geller odzval na platformi X in predstavil svoja stališča.

Tudi jasnovidka Deborah Davies napoveduje, da bodo vesoljci kmalu obiskali Zemljo. Simbolična fotografija. FOTO: Raneen Sawafta Reuters

Zakaj jih vojska ne ustavi?

Zapisal je: »Za ta videnja kriviti Iran – in trditi, da prihajajo z iranske 'matične ladje' – je ena najbolj smešnih zgodb po razvpitem incidentu v Roswellu, ko je ameriška vlada trdila, da so ostanki NLP-ja, ki so jih pridobili, zgolj ostanki vremenskega balona! Če so to res samo 'droni', zakaj jih je ameriška vojska popolnoma NEZMOŽNA ustaviti, ko drzno in vztrajno kršijo njihov zračni prostor? In ZAKAJ lahko letijo brez posledic, znova in znova, nad izjemno strateško občutljivimi območji?«

»Jasno je, da se ta plovila NITI NE POSKUŠAJO SKRIVATI ali se izogibati radarjem – pravzaprav je njihov namen ravno nasproten. Zdi se, da želijo biti opažena in odkrito zaznana! Ta plovila nikakor ne 'vohunijo' – namesto tega uprizarjajo zelo javno 'predstavo' in dokazujejo svojo sposobnost, da nenehno in brez težav opazujejo ter vdirajo v ameriške vojaške baze – ter se izogibajo in prekašajo vsak poskus, da bi jih odvrnili.«

Vlada prikriva dejstva

Uri je nadaljeval: »Prijatelji – To je PRIKAZ MOČI! Opozorilo - če hočete - da kdorkoli že upravlja ta plovila, razpolaga z daleč višjo tehnologijo v primerjavi z našo in lahko brez težav krši vsa naša 'pravila'. Jasno je, da želijo biti opaženi, in verjamem, da bodo svojo prisotnost vse bolj in bolj jasno razkrivali.«

»Kriviti Iran je ena najbolj smešnih zgodb po razvpitem incidentu v Roswellu,« pravi jasnovidec. Simbolična fotografija. FOTO: Christinne Muschi Reuters

Na koncu je vprašal svoje sledilce: »Torej, prijatelji, vas sprašujem: Ali verjamete – kot nekateri – da smo priča tajnemu vojaškemu programu, ki je človeškega izvora? Ali pa, tako kot jaz verjamete, da ta plovila dejansko 'razkazujejo' svoje sposobnosti in nam pošiljajo 'opozorilo', ker jih skrbi, kaj počnemo?«