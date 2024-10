Skrivne baze pod morjem in v gorah: bodo nezemljani zaustavili jedrsko vojno?

Odvetnik in zagovornik obstoja zunajzemeljskih bitij Daniel Sheehan trdi, da so vesoljci tik pred tem, da se vmešajo v dogajanje na Zemlji, da bi jo zaščitili pred popolnim zlomom.

Sheehan, ki že več let sodeluje pri razkrivanju informacij o NLP-jih in domnevnih vladnih prikrivanjih, je v podkastu z Julianom Doreyjem navedel, da so vesoljci pripravljeni ukrepati, da bi ohranili življenje na našem planetu.

Človeštvo ni pripravljeno na vesoljce

Sheehan pravi, da so tuji svetovni voditelji na robu povzročitve jedrske vojne in okoljskega kolapsa, kar »zelo skrbi vesoljce«. Po njegovih besedah so zaskrbljeni, da bi morali agresivno odstraniti jedrske sile tako na vzhodu kot zahodu, kar bi razkrilo njihov obstoj, na kar človeštvo še ni pripravljeno.

Poleg tega trdi, da vesoljci nočejo spreminjati trenutnih svetovnih velesil, saj bi poseg v razmerja moči na Zemlji lahko škodil njihovim interesom, zato želijo ohraniti status quo.

Podobni bogomolkam

Odvetnik meni, da gre za bitja, podobna bogomolkam. FOTO: Skyler Ewing/pexels

Sheehan je v preteklosti navedel dve lokaciji, kjer naj bi se vesoljci nahajali – ena od teh je pod morskim dnom ob otoku Isla Guadalupe, druga pa v odročnem območju v bližini Sedone v Arizoni, na območju, imenovanem »Secret Mount Wilderness«. Po njegovih trditvah naj bi bile vesoljske ladje parkirane na visoko ležečih, težko dostopnih mestih, njihovi uporabniki pa skrajno zaskrbljeni nad stanjem človeštva.

Predhodno je odvetnik dejal tudi, da gre za bitja, podobna bogomolkam, in na vprašanje, ali gre za vesoljce z napredno tehnologijo, je odgovoril, da je to povsem mogoče.